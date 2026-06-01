El PSOE considera atajos para echar a Pedro Sánchez del gobierno las acciones de Feijóo

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en Ferraz.

El PSOE considera atajos para echar a Pedro Sánchez del gobierno las acciones y declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Estas declaraciones se producen después de que el popular pidiera su apoyo a Junts y PNV para llevar a cabo una moción de censura y convocar elecciones. Al ser preguntada por la situación, Montse Minguez, portavoz de la Ejecutiva del PSOE; criticó los atajos del PP y pidió que no les dieran lecciones.

Minguez recordó que el PP fue condenado por financiación ilegal.

El PSOE censuró este lunes los "atajos" que considera que pretende protagonizar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa, al tiempo que ha puesto de relieve el apoyo que han venido prestando Junts y PNV, socios de investidura, para que hacer avanzar el país.

En rueda de prensa desde Ferraz, la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha respondido así al ser preguntada sobre si el partido estaba preocupado por que el PNV y Junts, que están pidiendo un adelanto electoral, puedan llegar a apoyar una hipotética moción de censura protagonizada por Feijóo.

"Éstos son los que miraron hacia otro lado y ahora nos prometen regeneración, el amigo del "narco" promete ahora regeneración. Hay 31 diputados que estaban en los casos de corrupción más graves del PP". "Pero nadie dijo nada y nadie conocía nada ni

Mínguez dijo a Feijóo que justo ahora se cumplen ocho años de la moción de censura que impulsó el PSOE contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy tras una sentencia en la que había "90 cargos del PP implicados" y "750 años de condena". Sentenciando que España se encuentra mejor que hace ocho años cuando llegaron al gobierno.