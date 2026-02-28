El PSOE cree que Feijóo pone “en un aprieto” a la Casa Real

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, en una atención a medios en Salamanca.

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, acusó ayer al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de haber puesto “en un aprieto” a la Casa Real al pedir el regreso a España de Juan Carlos I, que se encuentra desde 2020 en Emiratos Árabes, tras la desclasificación de los documentos relativos a la intentona golpista del 23 de febrero de 1981.

En una entrevista con el programa “Parlamento” de RNE, Mínguez censuró que Feijóo haya pasado en cuestión de días de tachar de “cortina de humo” el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hacer públicos los papeles del 23F de, a considerar que esta desclasificación “es tan importante como para poner en evidencia el papel del rey emérito” e incluso apostar por su regreso a España.

A su juicio, estas manifestaciones de Feijóo sobre el regreso de Juan Carlos I a nuestro país, y además justo después de conocer los documentos sobre la asonada, ponen “en un aprieto” a la Casa del Rey. La institución monárquica ya dijo que ésta es una decisión que le corresponde exclusivamente al emérito.

Mínguez sostuvo que, en su intento de “atacar” al Gobierno “siempre”, el líder del PP no se dio cuenta de que “otra vez ha metido la pata”. “Comentarios como éste demuestran que el señor Feijóo no es que o sea presidente porque no quiere, sino es que no puede ser presidente”, abundó.

Preguntada sobre si el PSOE vería bien que el rey emérito regresara a residir a España, la dirigente socialista respondió que la decisión es de él y de la Casa de Rey pero, en todo caso, recordó que Juan Carlos I viene a España “cuando le apetece, hace sus regatas y luego se vuelve por ahí”.

Escándalos del emérito

Eso sí, Mínguez puso de relieve que si el emérito se fue del país fue “por unas determinadas razones” -en este caso por los escándalos relacionados con sus finanzas- para apuntar que pareciera que “los capítulos de la historia los pasamos muy rápido”.

La portavoz socialista subrayó que el rey emérito tuvo un papel “muy” importante en una parte del siglo XX” pero luego tuvo otro “que fue un poco bastante más vergonzoso”.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, señaló que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “fastidia” a la Casa Real al pedir el regreso del rey emérito Juan Carlos I a España.

“Se mete donde no le llaman y acaba haciendo el absoluto ridículo”, manifestó en declaraciones en una atención a medios junto al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en la Plaza Mayor de Salamanca.

López señaló que el PP “solo tiene una obsesión”, “ver cómo castigan al Gobierno de Pedro Sánchez”, una situación con la que “castigan a la ciudadanía, a los pensionistas y a los trabajadores”, como han hecho con el rechazo al decreto del escudo social, lamentó.