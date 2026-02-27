Zarzuela pide al emérito que, si vuelve, fije su residencia fiscal

La Casa del Rey volvió a insistir sobre el eventual regreso de Juan Carlos I a España. Le pone condiciones. El monarca emérito puede volver a residir en el país “cuando quiera”, pero si decide hacerlo y pretende proteger tanto su imagen como la de la institución, debería también recuperar su residencia fiscal en territorio español.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), saludo la idea. “Como ministra de Hacienda no puedo estar más de acuerdo”, apuntó. Después se refirió a la propuesta de Feijóo el día anterior pidiendo el regreso del ex monarca: “El señor Feijóo intenta trasladar que el rey emérito tiene que volver cuando el Gobierno y los partidos que lo amparan nunca han dicho nada en contra de esa situación. Volverá cuando estime oportuno y, por supuesto, que su coordinación tiene que ser con la propia Casa Real”.

Las expectativas las rebajó el periodista Carlos Herrera, íntimo del rey emérito. “Cada uno vive donde le apetece”, dijo. “Pero es el que quiere vivir fuera”, añadió.

La víspera, desde Zarzuela, ya se había dejado claro que es una “decisión personal” de Juan Carlos I si regresa definitivamente a España y ayer puntualizaron que en ese caso, debería también tener su residencia fiscal en el país, habida cuenta de que la trasladó a Abú Dabi después de exiliarse en agosto de 2020.

El Rey emérito “puede volver a vivir a España cuando quiera”, insisten desde la Casa del Rey, pero en tal caso, sostienen, si quiere “salvaguardar su imagen de especulaciones y posibles críticas y por consiguiente la de la Corona como institución” entonces “debería recuperar su residencia fiscal en España”.

Juan Carlos I partió hacia Emiratos Árabes Unidos el 3 de agosto de 2020 tras informar en una carta al Rey Felipe VI que había sido una “meditada decisión” y explicando que daba el paso “ante la repercusión que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada” con el fin de “contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad”. Para entonces, el Rey y la Princesa Leonor habían renunciado a su posible herencia de quien fuera monarca durante casi cuatro décadas y el Supremo había abierto ya la primera de las tres investigaciones en su contra, en este caso por el presunto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas tras conocerse que el rey de Arabia Saudí le había entregado 100 millones de dólares.

En marzo de 2022, en una nueva carta dirigida a su hijo, el emérito le notificó que finalmente había decidido establecer su residencia en Abu Dabi, pese a que la Fiscalía General del Estado había cerrado todas las investigaciones en su contra.

Cuando esto ocurra, precisaba, “tanto en mis visitas como si en el futuro volviera a residir en España, es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible”.

“Debería poder vivir normalmente en España si quiere, porque cada uno puede vivir donde quiera. Es el Gobierno el que no le deja estar en su casa y además le pasa la presión a Felipe VI a ver si así encabronan un poco a padre e hijo”, dijo Herrera ayer.

“El pueblo español lo quiere”, afirma Ayuso La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que el pueblo español “quiere” al Rey emérito y que la Casa Real sabrá “hacer lo mejor”. “Le deseo lo mejor”, añadió. Tras inaugurar un gimnasio municipal, Díaz Ayuso señaló que no tiene competencias para hablar sobre este asunto si bien subrayó que la Corona es una institución “muy querida” a la que se le deben muchas acciones durante siglos y que a España “le ha sentado bien”. “Tenemos al frente de la Casa del Rey, hoy, al mejor monarca que se podía tener. A su padre, el pueblo español, también le quiere. Queremos lo mejor para ellos y para todos nosotros porque ir contra la Monarquía o simplemente ponerla en tela de juicio es cuestionar nuestra propia biografía. Y lo único que queremos es que siga por largos años, porque nos representa a todos, nos iguala a todos y es una institución altamente valorada”, reivindicó, a la vez que destacó que está “a su entera disposición y con la máxima lealtad”. Sobre Juan Carlos I comentó que es “una persona vital, que tiene mucho que hacer”, pero insistió en que su vuelta es una decisión que no le compete a ella.