El PSOE-M denunciará ante Fiscalía de Delitos Económicos a Planifica Madrid por comprar el "ático de lujo"

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026

El PSOE de Madrid presentará este viernes una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos contra el consejo de administración de Planifica Madrid por la compra de un ático en Chamberí, al considerar que podrían haberse cometido delitos de prevaricación administrativa y malversación.

El anuncio lo ha realizado el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien ha defendido que la operación no puede justificarse desde la Administración y ha reclamado que la Justicia investigue los hechos.

López ha asegurado que su formación lleva varios días solicitando explicaciones y documentación sobre la adquisición del inmueble, valorado en más de seis millones de euros, sin que, según ha denunciado, haya recibido respuesta por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El PSOE critica los cambios de versión

El dirigente socialista ha acusado al Ejecutivo autonómico de ofrecer versiones contradictorias sobre el destino del inmueble. Según ha señalado, primero se vinculó la compra a unas supuestas obras en la Real Casa de Correos, después se anunció su venta y, posteriormente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que el asunto no era de su competencia.

López también ha aludido a las declaraciones del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, quien afirmó esta semana que Ayuso no dispone de una residencia oficial, unas palabras que, a juicio del PSOE, evidencian cuál era el destino previsto para el inmueble.

La denuncia solicita, entre otra documentación, el expediente completo de la compra, el acta del consejo de administración que autorizó la operación, las tasaciones realizadas, el contrato de arras, así como la escritura de adquisición y la certificación registral de la finca.

Óscar López ha asegurado que el objetivo de esta iniciativa es que se depuren las posibles responsabilidades penales derivadas de la operación y ha vuelto a reclamar la dimisión de Isabel Díaz Ayuso.