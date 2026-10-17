El PSOE proclama por unanimidad a Pedro Sánchez candidato a las elecciones: "Salimos a ganar, y a gobernar"

El Comité Federal del PSOE ha proclamado este sábado por unanimidad a Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La decisión se ha adoptado durante la reunión del máximo órgano del partido entre congresos, celebrada en Fuenlabrada (Madrid).

Durante el encuentro, los socialistas también han ratificado las candidaturas al Congreso y al Senado, aprobadas el viernes por la Comisión Federal de Listas.

"El 29N solo hay una meta: la victoria. Salimos a ganar, y a gobernar", han señalado desde Ferraz, donde aseguran contar con el mejor proyecto, equipo y liderazgo para afrontar la cita electoral.

Más mujeres que hombres encabezando las listas al Congreso

Una de las principales novedades de las candidaturas socialistas es que, por primera vez, las mujeres encabezarán más listas al Congreso que los hombres, con una representación del 52%, en cumplimiento del mandato del 41º Congreso del PSOE.

En el caso del Senado, el partido destaca que ha incrementado en diez puntos el porcentaje de mujeres que lideran candidaturas respecto a las elecciones de 2023.

En conjunto, el PSOE presenta 444 mujeres y 443 hombres en sus candidaturas a las Cortes Generales, siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente en materia de igualdad.