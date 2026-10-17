Rebeca Torró, nueva portavoz del PSOE tras la dimisión de Montse Mínguez por la polémica inmobiliaria de su pareja

La Ejecutiva Federal del PSOE ha designado este sábado a Rebeca Torró como nueva portavoz del partido, en sustitución de Montse Mínguez, que presentó su dimisión este viernes en plena polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja.

Torró, que actualmente ocupa la Secretaría de Organización del PSOE, asumirá también las funciones de portavoz tras la decisión adoptada por la dirección socialista durante su reunión en Fuenlabrada (Madrid).

El nombramiento se produce horas antes de la celebración del Comité Federal del PSOE, que ratificará las listas electorales para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Cristina Narbona y Javier Cendón asumen nuevas responsabilidades

La Ejecutiva también ha reorganizado el resto de responsabilidades que quedaron vacantes tras la salida de Mínguez.

Así, Cristina Narbona, presidenta del PSOE, asumirá la Secretaría de Estudios y Programas, mientras que Javier Alfonso Cendón, hasta ahora diputado, será el nuevo secretario general del Grupo Parlamentario Socialista.

Los cambios se producen en plena preparación de las elecciones generales, después de que Mínguez renunciase a sus responsabilidades orgánicas y parlamentarias tras conocerse la controversia relacionada con las propiedades inmobiliarias de su pareja.