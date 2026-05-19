Ofrecen a la Xunta 26 bajos en Ourense para darles uso de vivienda

El plan piloto lanzado por la Xunta en la ciudad para convertir bajos vacíos en viviendas ha cerrado su plazo de presentación de solicitudes, con 26 bajos ofrecidos que, según los cálculos iniciales, permitirían crear 32 viviendas públicas de alquiler social. El Consello da Xunta de ayer analió los resultados de la Oferta Pública de adquisición de bajos y entreplantas sin uso en la ciudad. El balance oficial deja sobre la mesa las ofertas en firme de diversos propietarios para vender un total de 26 locales comerciales -tres de los cuales incluyen además plaza de garaje-, un volumen de espacio con el que la Administración autonómica estima edificar 32 nuevas viviendas de promoción pública destinadas al régimen de alquiler accesible.

Próximos pasos

La iniciativa, que cuenta con una partida presupuestaria de dos millones de euros asignada de forma íntegra a la ciudad para este ejercicio, entra ahora en una fase de validación técnica. Los inspectores del Instituto Galego da Vivenda e Solo iniciarán de inmediato las comprobaciones sobre el terreno para certificar la viabilidad arquitectónica, estructural y de habitabilidad de cada bajo de cara a su obligatoria reconversión residencial.

Superado este filtro, la Xunta aplicará un criterio de precio mínimo para las compras, abonando la cuantía más baja resultante de comparar la oferta del propietario, el valor de tasación oficial o el límite fijado por la convocatoria, establecido en 650 euros por metro cuadrado. En el supuesto de que el local disponga de trastero, la superficie máxima computable será de ocho metros cuadrados, mientras que el valor de las plazas de garaje no podrá superar los 15.000 euros.

Uno de cada tres bajos comerciales del centro de la ciudad está vacío 11/04/2022 | La Region

¿Por qué Ourense?

La elección y el desarrollo de esta medida reafirman el papel de Ourense como laboratorio urbano gallego para ensayar nuevas fórmulas habitacionales. Durante su comparecencia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, justificó la urgencia de arrancar este proyecto piloto en Ourense debido a que es la ciudad en la que el ente autonómico “menos está construíndo” debido bloqueo que arrastra el municipio por la falta de parcelas residenciales consolidadas.

“Ante a ausencia de solo dispoñible para novas actuacións e tras constatar que o Concello non dispón de parcelas urbanas consolidadas para ceder á Xunta, optouse por impulsar esta fórmula pioneira de adquisición de locais destinados a un uso terciario para os cales non existe demanda de arrendamento ou están infrautilizados, pero que, mediante un cambio de uso e popa súa localización, poden ser acondicionados para vivenda de promoción pública destinada a alugamento”, manifestó Rueda.

Los adjudicatarios de estos pisos en planta baja se seleccionarán a través del registro oficial de demandantes de vivienda de la propia ciudad. Más allá de aliviar la presión residencial, el proyecto persigue de forma paralela un impacto estético y social en el día a día de los barrios, combatiendo la degradación derivada del abandono comercial. En este sentido, Rueda incidió en que “esta medida permitirá así, ademais de ampliar o parque público autonómico, contribuír á revitalización dos barrios de áreas urbanas que perderon actividade comercial e favorecer a rexeneración social, económica e urbana”.