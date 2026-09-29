PSOE y Sumar alcanzan un acuerdo de última hora con discrepancias para aprobar el decreto de vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

Los dos partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han alcanzado este martes un acuerdo para aprobar el nuevo real decreto de vivienda en el Consejo de Ministros, después de unas negociaciones de última hora que provocaron el retraso de la reunión en La Moncloa.

La sesión comenzó pasadas las 10:30 horas, aproximadamente una hora después de lo previsto, mientras ambas formaciones trataban de cerrar los últimos puntos de discrepancia. Finalmente, todos los ministros accedieron a la reunión, sin que se produjera un plante de los representantes de Sumar. "Los partidos del Gobierno alcanzan un acuerdo para aprobar las medidas de vivienda y dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y avanzar en derechos", han señalado fuentes gubernamentales, sin concretar todavía el contenido del pacto.

La regulación del alquiler de habitaciones, entre las principales discrepancias

Los últimos obstáculos en la negociación estaban relacionados con las exigencias de Sumar para regular el alquiler de habitaciones e introducir la prórroga automática de los contratos de arrendamiento.Ambas medidas figuran entre las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinos, organización que promueve una acampada de protesta en la Puerta del Sol de Madrid.

El acuerdo ha permitido evitar una situación similar a la registrada hace seis meses, cuando los ministros de Sumar no participaron inicialmente en el Consejo de Ministros por considerar insuficientes las medidas de vivienda planteadas.

En aquella ocasión, el socio minoritario consiguió ampliar el contenido del decreto mediante las negociaciones, aunque la norma decayó un mes después al no obtener los apoyos necesarios para su convalidación en el Congreso.

Esta vez, el PSOE buscaba alcanzar un acuerdo que también pudiera recibir el respaldo de sus socios parlamentarios, incluidos PNV y Junts, para evitar que el nuevo paquete de medidas vuelva a quedar sin efecto.