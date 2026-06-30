El PSPV se querella contra Mazón por presunto falso testimonio sobre la gestión de la dana

El PSPV-PSOE ha presentado una querella contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por "falso testimonio" durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 fallecidos en la provincia de Valencia.

Los socialistas sostienen que Mazón ocultó información relevante y ofreció una versión de los hechos con una finalidad exculpatoria, contradicha por documentación, registros de llamadas, conversaciones y declaraciones judiciales conocidas durante la investigación.

El PSPV cuestiona su versión sobre llamadas, avisos y actuación durante la emergencia

La querella, presentada por diputados socialistas y el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, considera que existen indicios de un presunto delito de falso testimonio ante comisión parlamentaria, al entender que Mazón faltó deliberadamente a la verdad sobre varios aspectos clave de la gestión de la catástrofe.

Entre ellos, citan su conocimiento previo de la gravedad de la situación, las comunicaciones mantenidas con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, el retraso en el envío de la alerta ES-Alert a la población, así como el contenido de su listado de llamadas durante la jornada.

El PSPV también cuestiona su relato sobre los movimientos realizados tras abandonar el restaurante El Ventorro y asegura que ocultó información sobre el momento en que tuvo conocimiento de las primeras víctimas mortales. Según la querella, mensajes aportados a la investigación reflejarían que informó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de la existencia de fallecidos horas antes de lo declarado en el Congreso.

Además, los socialistas reprochan a Mazón sus críticas al Gobierno central durante la reconstrucción posterior a la dana y sostienen que ocultó que el Ejecutivo asumió la financiación de numerosas obras de reparación de infraestructuras afectadas.

La formación solicita al Tribunal Supremo que abra diligencias penales al considerar que existen indicios suficientes para investigar un posible delito de falso testimonio en sede parlamentaria.