La UE desbloquea 846 millones de euros para la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana de Valencia

Coches amontonados en una zona afectada por la dana, a 16 de noviembre de 2024, en Sedaví.

La Comisión Europea ha desbloqueado una partida de 846 millones de euros procedente del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para apoyar la reconstrucción de las zonas devastadas por la dana que golpeó la Comunitat Valenciana en octubre de 2024. Esta ayuda se suma a los 100 millones de euros que Bruselas ya adelantó en marzo de 2025 para financiar las primeras actuaciones de recuperación.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que las inundaciones sufridas en Valencia constituyeron una tragedia de dimensión europea y subrayó que esta financiación permitirá reconstruir infraestructuras y servicios esenciales afectados por el temporal.

“Las inundaciones de Valencia fueron una tragedia europea”, afirmó Von der Leyen en un comunicado, en el que calificó esta aportación económica como una muestra tangible de la solidaridad de la Unión Europea con los ciudadanos afectados. La dirigente comunitaria aseguró además que Europa seguirá acompañando a España en el proceso de recuperación.

Tras evaluar detalladamente el impacto de la catástrofe, que dejó 230 fallecidos y provocó graves daños en numerosos municipios valencianos, la Comisión Europea determinó en octubre del pasado año que la contribución máxima del fondo podría alcanzar los 945 millones de euros.

La aprobación definitiva por parte del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo ha permitido liberar ahora esta nueva partida de 846 millones, convirtiéndose en la segunda mayor ayuda concedida hasta la fecha por el Fondo de Solidaridad europeo para responder a una catástrofe natural.

Los recursos económicos estarán destinados a la reparación de infraestructuras críticas, entre ellas carreteras, puentes y redes de abastecimiento de agua y energía. También servirán para financiar alojamientos temporales para las personas desplazadas y reforzar los sistemas de prevención frente a futuras inundaciones.

Asimismo, los fondos europeos permitirán acometer actuaciones de mejora en las redes de drenaje, la protección de cauces fluviales y la modernización de los mecanismos de alerta temprana, con el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos.

La ayuda también cubrirá gastos relacionados con la conservación y restauración del patrimonio cultural afectado, así como las labores de limpieza a gran escala, incluida la retirada de escombros y las actuaciones de descontaminación ambiental en las zonas más dañadas por la riada.