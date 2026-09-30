Publican las primeras imágenes de Daniel Sancho en la cárcel de Tailandia

El periódico digital 'OKdiario' ha sacado a la luz las primeras imágenes de Daniel Sancho en el interior de la prisión de máxima seguridad de Surat Thani, en Tailandia. Se trata del primer documento audiovisual en el que se aprecia el aspecto del preso español desde su condena a cadena perpetua el 29 de agosto de 2024 por el asesinato premeditado y posterior descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, perpetrado el 2 de agosto de 2023 en la isla de Phangan.

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Cambio físico y estancia en Surat Thani

Las imágenes, grabadas en enero de este año, reflejan una transformación notable en la apariencia del hijo del actor Rodolfo Sancho. Lejos de la imagen difundida tras su arresto inicial en Koh Samui —donde lucía melena larga y una complexión más robusta—, Sancho reaparece visiblemente delgado, con el pelo rapado, entradas marcadas en la frente y barba de varios días, vistiendo la camiseta de cuello en pico azul claro que corresponde al uniforme del centro penitenciario.

La grabación muestra el interior del locutorio de la cárcel de Surat Thani, una instalación caracterizada por un régimen penitenciario severo y condiciones de hacinamiento en comparación con el penal de Samui. En las secuencias se observa un habitáculo de paredes granates y blancas iluminado por fluorescentes, con sillas de plástico azul al fondo, donde el reo mantiene un rictus sereno.

Conversación en el locutorio y situación judicial

En el vídeo grabado durante una comunicación telefónica, se aprecia a Daniel Sancho gesticular mientras habla por el auricular. Durante la conversación, el interno realiza una reflexión sobre la fe: "Si preguntas a la gente si existe el diablo, nueve de cada diez personas te dirán que sí. Ahora bien, si les preguntas si existe Dios, el mismo 90% dudará al responder".

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El documento sale a la luz después de que el Tribunal de Apelación rechazase el recurso presentado por la defensa del reo, confirmando íntegramente el fallo dictado en primera instancia por el Tribunal Provincial de Samui y manteniendo la condena a cadena perpetua.