Puigdemont recupera la inmunidad: la Justicia europea tumba la decisión de la Eurocámara

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado este jueves las decisiones del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al expresidente de la Generalitat de Cataluña y exeurodiputado Carles Puigdemont, en una sentencia que afecta también a los exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín, que obtuvieron escaño europeo en la anterior legislatura con JxCAT.

El fallo, que no tendrá efecto práctico sobre la situación de Puigdemont —al no haber concurrido a las últimas elecciones europeas y no ostentar ya un escaño—, cuestiona la designación del ponente de los suplicatorios de suspensión, el eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki, por ser miembro del grupo Conservadores y Reformistas (ECR), el mismo al que pertenece Vox, partido que promovió el proceso penal contra los eurodiputados cuya inmunidad se examinaba.

El Alto Tribunal europeo argumenta que dicho ponente podía ser percibido como no imparcial y que su designación sería contraria al derecho a una buena administración, por lo que concluye que el Tribunal General que validó la suspensión en primera instancia incurrió en un error al considerar irrelevante este elemento a la hora de evaluar la imparcialidad de la medida.