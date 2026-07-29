Quinto día del incendio de la Vall d`Uixó: puntos calientes menos intensos y extensos que días pasados
CONTINÚA ACTIVO
El incendio activo de la Vall d'Uixó alcanza las 10.000 hectáreas en la Sierra de Espadán en su quinto día, mientras se levanta el confinamiento en varios municipios y se mantienen 10.000 evacuados
El incendio registrado en la localidad castellonense de la Vall d`Uixó registra en su quinto día desde que se originó --el pasado sábado-- puntos calientes menos intensos y extensos que jornadas anteriores.
Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el satélite Meteosat, con el producto Fire Temperatura, ha detectado estos puntos menos calientes --esta mañana-- en la Sierra de Espadán, en la zona de Artana y en la zona de l`Alcúdia de Veo.
Por el momento, el fuego, que continúa activo, ha arrasado ya unas 10.000 hectáreas, que están afectando a Sierra de Espadán, y el perímetro ha crecido hasta los 75,5 kilómetros. No obstante, ya se ha levantado el confinamiento de los núcleos urbanos de La Vilavella, Betxí y praticamente toda Onda, aunque el número de evacuados continúan siendo aproximadamente 10.000 personas.
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