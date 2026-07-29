Quinto día del incendio de la Vall d`Uixó: puntos calientes menos intensos y extensos que días pasados

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El incendio activo de la Vall d'Uixó alcanza las 10.000 hectáreas en la Sierra de Espadán en su quinto día, mientras se levanta el confinamiento en varios municipios y se mantienen 10.000 evacuados

Zonas calcinadas por el incendio de la Vall d’Uixó, a 28 de julio de 2026, en Castellón, Comunidad Valenciana
Zonas calcinadas por el incendio de la Vall d’Uixó, a 28 de julio de 2026, en Castellón, Comunidad Valenciana | Europa Press

El incendio registrado en la localidad castellonense de la Vall d`Uixó registra en su quinto día desde que se originó --el pasado sábado-- puntos calientes menos intensos y extensos que jornadas anteriores.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el satélite Meteosat, con el producto Fire Temperatura, ha detectado estos puntos menos calientes --esta mañana-- en la Sierra de Espadán, en la zona de Artana y en la zona de l`Alcúdia de Veo.

Por el momento, el fuego, que continúa activo, ha arrasado ya unas 10.000 hectáreas, que están afectando a Sierra de Espadán, y el perímetro ha crecido hasta los 75,5 kilómetros. No obstante, ya se ha levantado el confinamiento de los núcleos urbanos de La Vilavella, Betxí y praticamente toda Onda, aunque el número de evacuados continúan siendo aproximadamente 10.000 personas.

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