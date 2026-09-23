Redondo asegura que "se ha reforzado la seguridad en Ceuta" tras las 37 agresiones sexuales investigadas

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este miércoles que se ha reforzado la seguridad en Ceuta ante las agresiones sexuales investigadas tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio. Sus declaraciones llegan después de que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuantificase en 37 las diligencias previas abiertas por delitos de agresión sexual en la ciudad.

Redondo ha defendido, en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, que el Estado está haciendo “todos los esfuerzos” para garantizar la seguridad en Ceuta. Preguntada por si la situación puede mejorar a corto plazo, la ministra ha destacado precisamente el refuerzo de la seguridad.

La cifra de 37 diligencias previas fue comunicada por el CGPJ en relación con las investigaciones abiertas por delitos de agresión sexual tras la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma a finales de julio.

“Tenemos un problema como sociedad”

Durante sus declaraciones, Redondo también se refirió a la situación de la violencia sexual en España. La ministra afirmó que se registraron 4.800 agresiones sexuales durante el primer trimestre de este año, una cifra que utilizó para advertir de que existe “un problema como sociedad”.

“El machismo está creciendo y el negacionismo es violencia de género”, señaló Redondo, que sostuvo que la violencia machista está transformando una sociedad que, a su juicio, estaba convencida de que la lucha contra la violencia de género y machista era una cuestión colectiva y vinculada a la democracia.

La ministra afirmó que esa percepción “lamentablemente se ha quebrado”.