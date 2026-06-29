Renfe cancela 320 trenes de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías este lunes por la huelga

Renfe cancela este lunes, 29 de junio, un total de 320 trenes de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías debido a la huelga de 24 horas convocada por el Sindicato Ferroviario (SF).

De acuerdo con los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la operadora mantiene en circulación 262 trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, lo que supone el 73% de la oferta habitual.

En el caso de la Media Distancia, continúan operativos 420 convoyes, equivalentes al 65% de los servicios programados. Por su parte, los Cercanías funcionan al 75% durante las franjas horarias de mayor demanda y reducen su actividad en el resto de la jornada.

Cambios y devoluciones sin coste

Ante las cancelaciones previstas, Renfe ofrece a los viajeros afectados la posibilidad de viajar en otro tren próximo a su horario original o realizar cambios y anulaciones de billetes sin coste adicional a través de los canales habituales de venta.

La compañía recomienda a los usuarios consultar el estado de sus trayectos antes de desplazarse a las estaciones.

El conflicto gira en torno al futuro de Renfe Mercancías

La protesta constituye la primera de las dos jornadas de huelga convocadas por el Sindicato Ferroviario, que también ha fijado un nuevo paro de 24 horas para el próximo 15 de julio.

El origen del conflicto se encuentra en el desacuerdo sobre el futuro de Renfe Mercancías. El sindicato acusa a la empresa de impulsar un progresivo desmantelamiento del servicio y rechaza la creación de una sociedad mixta con Medway, compañía perteneciente al grupo MSC.

Además, la organización sindical sostiene que no se están cumpliendo los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Transportes en 2023 y 2025, y denuncia una reducción de la carga de trabajo de la filial.

Críticas por la externalización de servicios

Entre las principales reclamaciones, el sindicato señala la externalización del mantenimiento de 65 locomotoras de la serie 333.3, una labor que anteriormente realizaba personal propio de Renfe Ingeniería y Mantenimiento.

También muestra su rechazo al anuncio del cierre definitivo del Taller de Material Remolcado de Miranda de Ebro, una decisión que considera perjudicial para el empleo y para el futuro de la actividad ferroviaria pública.