Los trenes de la red del AVE gallego: los peores y más caros de España

Galicia es la comunidad de España peor atendida en materia de alta velocidad. Carece de competencia, por lo que los precios son más altos que en el resto de las líneas. Renfe destina a su operación los peores trenes, a pesar de ser los más modernos. De hecho, han sido suprimidos del servicio AVLO Madrid-Barcelona, una línea que, al igual que las de Levante y Andalucía, disfruta de mejores trenes y billetes más baratos gracias a la existencia de tres compañías. Aquí, además, padecemos el único trazado con tramos de vía única de toda la red de alta velocidad, generando cuellos de botella que ocasionan retrasos e incidencias.

La última, hasta la fecha, fue el pasado miércoles, cuando los viajeros de un AVLO entre Madrid y Vigo llegaron a destino con siete horas de retraso, dos de ellas por la demora en la salida del tren y cuatro horas más por problemas en el cambiador de anchos de Taboadela. Su emplazamiento, a 17 kilómetros de la estación de Ourense, ralentiza todavía más las operaciones de rescate de los viajeros cuando se produce un incidente.

La configuración de la línea, con tramos en vía única y distintos anchos, se ha convertido en un verdadero obstáculo para que puedan circular por ella trenes de otras compañías y deja a los usuarios a merced de un único operador, Renfe, que, sin competencia, aplica las tarifas más caras de toda la red española de alta velocidad.

Diferentes precios

La diferencia en el precio de los billetes es muy significativa, en perjuicio de los usuarios gallegos. A título de ejemplo, hemos comprobado los precios en dos corredores: Ourense-Madrid y Madrid-Sevilla. En ambos la distancia es muy similar. Los tres servicios low cost (AVLO) de Renfe entre Ourense y Madrid para mañana martes costaban el sábado por la mañana 59 euros (tren de las 6:24 horas); 89 euros (a las 11:27 horas) y 79 euros (17:04 horas).

La misma operadora vendía para la misma fecha billetes en los dos trenes AVLO entre Madrid y Sevilla a 15 y 25 euros. La razón, el régimen de monopolio de la línea gallega. En cambio, en corredores como el andaluz, Levante y Barcelona, Renfe compite con Ouigo e Iryo.

Ouigo comercializa para mañana dos trenes a 17 euros y un tercero a 19 entre Madrid y Sevilla. Iryo, con cuatro trenes por sentido en ese corredor, oferta billetes a partir de 25 euros en su tarifa más barata y por 57,34 euros —menos que en el tren de peor calidad entre Ourense y Madrid— una tarifa Infinita Bistro, en butaca gran confort XL, gastronomía y bebida incluidas, y la opción de cambiar el billete, el titular, llevar mascota, selección de asiento y otras prestaciones. Entre Ourense y Madrid, además de esos tres AVLO y el Alvia que viene de Lugo, Renfe oferta siete trenes AVE, entre 60,70 euros el más barato y 95,35 euros el más caro, siempre en tarifa básica, sin opción de elegir asiento ni poder cambiar el billete.

En el corredor Madrid-Sevilla, Renfe oferta billetes básicos en AVE a partir de 21,10 euros el más barato y 67,50 euros el más caro. Es decir, el AVE más caro entre Madrid y Sevilla cuesta menos que el más barato entre Ourense y Madrid. El precio más alto de Iryo es de 84,33 euros en el tren de las 12:46 horas e incluye la comida con todas las prestaciones de la tarifa Infinita Bistro. Para acceder a un servicio similar entre Ourense y Madrid, por ejemplo, en el tren que sale a las 15:13 horas y que incluye comida y asiento extragrande confort, hay que pagar 117 euros, viajando en un tren de peor calidad, porque es un Avril.

Y el precio no es la única diferencia en contra de los usuarios ourensanos. También la calidad. Nueve de los 11 trenes que circulan entre Ourense y Madrid son de la serie 106, los Avril, en los que se ha sacrificado el confort en favor de más plazas. Asientos rígidos, ruidos, vibraciones y un historial lleno de incidencias a pesar de su corta vida, han sido la causa de muchas quejas y de su retirada del corredor Madrid-Barcelona.

Solo el AVE Ourense-Madrid-Alicante, que también es Talgo, pero de la veterana serie 112, ofrece un servicio confortable incluso en turista. El low cost de Ouigo está atendido por trenes Euroduplex que aumentan su capacidad gracias a su configuración de dos pisos, sin tener que comprimir en una sola plataforma los más de 500 asientos que tienen. Iryo opera con los Frecciarossa de Hitachi, de 419 plazas mucho más cómodas, aunque sus precios sean más económicos que en el AVLO Ourense-Madrid.

Cuando los trenes eran cómodos a precio razonable

La alta velocidad se estrenó en España hace 34 años con un servicio que compatibilizaba la alta velocidad y el confort a precios razonables, entre otras razones, porque querían competir con el avión. En Galicia parecía que iba suceder lo mismo y así fue con los dos únicos trenes AVE con los que se estrenó la línea en 2021. Pero ahora la realidad nos ha arrojado un jarro de agua fría.

Interior de un coche de Iryo en clase Infinita, con comida incluida. | IRYO

Los viajeros suben en Ourense en el tren low cost de Renfe de la foto superior con destino a Madrid, van a pagar más que los que van en el de la foto inferior, un Iryo en clase Infinita Bistro con comida incluida de Madrid a Sevilla, con billetes comprados a la misma hora y para el mismo día. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra línea con la misma distancia? La falta de competencia.

La diferencia en cifras 9 trenes Avril: Nueve de los once trenes entre Ourense y Madrid (7 AVE, 3 AVLO y 1 Alvia) son de la serie 106, los Avril, la más moderna pero también la que más quejas ha provocado por fallos de confort y de fiabilidad de todo el parque móvil de alta velocidad que circula por las líneas de España. 87,5 kilómetros: De vía en ancho ibérico entre Ourense y Santiago frenan la entrada de los competidores de Renfe a la línea gallega ya que no cuentan con trenes de rodadura desplazable. 4 tramos: Que suman alrededor de 130 kilómetros siguen teniendo vía única, con un cuello de botella especialmente conflictivo entre el cambiador de Taboadela y Ourense. 393 por ciento: Es lo que paga de más un usuario ourensano que viaje mañana a Madrid en el tren más barato con un billete comprado el sábado (59 euros), frente al viajero que vaya de Madrid a Sevilla (15 euros).