Renfe e Iryo dejan de indemnizar a los pasajeros por los retrasos sufridos por los trenes. Esta medida fue anunciada por ambas compañías esta semana tras los incidentes de Adamuz y la reducción de velocidad ordenada por Adif en diversos tramos.

Tanto la compañía española como la italiana alegan que las limitaciones de velocidad impuestas por Adif como causa de los posibles retrasos y que eso no es responsabilidad de ambas compañías.

"Con motivo de las limitaciones temporales de velocidad establecidas por el gestor de las infraestructuras (Adif) en distintos puntos de la red ferroviaria, algunos servicios pueden experimentar retrasos ajenos a Renfe", explica la compañía española.

Aviso de Renfe en su web con respecto a las indemizaciones. | La Región

Será a partir de este sábado 31 de enero cuando Renfe deje de indemnizar a sus viajeros. "Los billetes adquiridos a partir del 31 de enero no generarán derecho a indemnización cuando el retraso se deba a estas limitaciones de velocidad", expresa la compañía española en su web.

Esta medida comenzó a ser efectiva en los billetes de la compañía italiana desde el pasado miércoles 28 de enero.

"Como consecuencia de las limitaciones temporales de velocidad en distintos puntos anunciadas por el gestor de las infraestructuras (Adif), los trayectos entre Madrid y Barcelona y Madrid y Valencia pueden sufrir retrasos ajenos a la responsabilidad del operador. Por lo tanto, por lo que respecta a los billetes adquiridos con posterioridad a este mensaje (28/01/2026), no se podrán considerar aplicables las políticas habituales de compensaciones por retraso", explicó Iryo en un comunicado.