Continúan las limitaciones en la circulación ferroviaria entre Ourense y Madrid por "rebotes"

Las limitaciones en la velocidad que se implantaron el pasado jueves para la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia continúan este viernes, 30 de enero. Esto vuelve a traducirse en importantes retrasos, aunque no son tan abultados como los de este jueves.

Por ahora, la mayoría de los trenes circulan con demoras de media hora. Adif informaba de que las limitaciones, que obligan a los trenes a circular a 80 km/h y que se implantaron ayer, jueves 30 de enero, entre la bifurcación de Padornelo y Vilavella, seguirán vigentes este viernes. La exploración de las vías realizada durante la noche hace que sea necesario mantener la reducción en la velocidad.

Recordemos que, aunque Adif no dio explicaciones sobre las razones concretas para estas limitaciones, viajeros de los trenes alertaban de "una serie de rebotes" en la vía. La institución asegura que están trabajando en estos tramos para poder volver a la normalidad ferroviaria en cuanto sea posible.

Mensajes a los viajeros

En la mañana de este viernes, varios viajeros de Ourense que tenían pensado coger el tren para salir de Galicia recibieron en su correo un mensaje que les alertaba de los retrasos por las limitaciones de velocidad.

"Debido a la implantación de limitaciones temporales de velocidad en la infraestructura entre Medina del Campo y Zamora, el tiempo de viaje de tu tren puede ser superior al habitual. Agradecemos tu comprensión y lamentamos las molestias", reza el mensaje.