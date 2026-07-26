Rescatan a un niño sobre un aire acondicionado el piso 21 de un edificio de Benidorm y detienen a su padre

La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21

La Policía Local de Benidorm ha rescatado a un menor que se encontraba sobre un aparato de aire acondicionado en el exterior de una vivienda situada en la planta 21 de un edificio de la localidad alicantina. Tras la intervención, los agentes detuvieron al padre del niño.

Los hechos se produjeron después de que la Policía Local recibiera un aviso alertando de que un menor estaba en una situación de "extremo peligro" en el exterior de una vivienda.

Al llegar al inmueble, los agentes comprobaron que el niño permanecía sobre el aparato de aire acondicionado, por lo que actuaron con rapidez para ponerlo a salvo. Según ha informado la Policía Local, la intervención permitió rescatar al menor sin que sufriera daños.

Una vez finalizada la actuación, los agentes procedieron a la detención del progenitor del niño por estos hechos. Por el momento, la Policía no ha facilitado más información sobre las circunstancias que motivaron el arresto.