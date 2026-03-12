Los restos óseos hallados en Hornachos corresponden a Francisca Cadenas, desaparecida en 2017

La Guardia Civil ha confirmado que los restos óseos hallados en una vivienda de Hornachos (Badajoz) corresponden a la desaparecida Francisca Cadenas. Así, se ha corroborado que los restos óseos encontrados son humanos y, tal y como se esperaba, según las hipótesis manejadas por el equipo de investigación, se ha confirmado mediante análisis biológicos que pertenecen a Cadenas, que desapareció en 2017.

La investigación, desarrollada por Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Comandancia de Badajoz, es dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Los hermanos en cuya casa se han encontrado restos óseos están detenidos

La Guardia Civil había detenido este miércoles a los dos hermanos investigados de Hornachos en cuya casa se han encontrando los restos óseos que corresponden con Francisca Cadenas, en el marco de la búsqueda de Francisca Cadenas.

La detención se ha producido después de que en la tarde de este miércoles, agentes de la Guardia Civil hayan encontrado restos óseos en el patio de la vivienda de estos dos hermanos, situada a solo unos metros de la de Francisca Cadenas. Tras ser detenidos, los dos hermanos han continuado en su vivienda, donde la Guardia Civil ha seguido con la inspección en un patio de la vivienda de Hornachos.

Según han informado fuentes de la investigación, los restos óseos estaban enterrados en ese patio, en una zona al aire libre, y una vez recuperados, se han enviado al Servicio de Criminalística en Madrid para su identificación. La previsión es que los dos hermanos, que han estado junto a su asistencia letrada, pasen la noche en dependencias policiales.

La actuación ha tenido lugar en la calle Nueva de Hornachos, que ha permanecido cortada desde primera hora de la mañana de este miércoles debido a la presencia de más de 50 agentes de diversas unidades de la Guardia Civil, como criminalística, buzos o montaña, que durante toda la jornada han estado buscando indicios de la desaparición de Francisca Cadenas en mayo de 2017.

En concreto, la investigación se está desarrollando por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados en el día de hoy por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.