Hallan restos óseos en el marco de la investigación por la desaparición de Francisca Cadenas

La Guardia Civil ha localizado restos óseos "por el momento sin identificar", enterrados en una vivienda que se está registrando en la localidad de Hornachos (Badajoz), en el marco de las actuaciones tendentes al esclarecimiento de la desaparición de Francisca Cadenas.

La investigación desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados en el día de hoy por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), apunta en nota de prensa la Guardia Civil.

Cabe recordar que en los últimos días están siendo investigados en relación con este caso dos hermanos de Hornachos que viven en la misma calle donde se ubica la vivienda de la familia de Francisca Cadenas.

Los hermanos, investigados por presunto homicidio

Los dos hermanos que están siendo investigados por presunto homicidio. De este modo lo ha confirmado el abogado de los mismos, José Duarte, quien ha añadido que sus clientes se encuentran "en libertad", después de que este miércoles la UCO haya acudido con una orden judicial a inspeccionar el domicilio de ambos, cercano a la vivienda de la familia de Francisca Cadenas.

En declaraciones a los medios en Hornachos, el abogado ha reconocido asimismo que existe malestar en la defensa por no haber sido avisados del registro de la vivienda, aunque ha mostrado respeto por el trabajo de los agentes porque "ellos tienen su propio ritmo".

"Si no nos han podido avisar con tiempo, doy por hecho, por las profesionales que tienen, que ha sido porque no han podido", ha señalado Duarte, quien ha reconocido igualmente que si sus clientes han pasado de testigos a investigados es porque los cuerpos de seguridad "tienen indicios", aunque ha insistido en que se encuentran en libertad y ha vuelto a reclamar que se levante el secreto de sumario para poder acceder a documentación del caso y ejercer la defensa.

"Entonces, lo que hay que ver es qué potencia tienen esos indicios. Nosotros, sin tener acceso a las actuaciones y después de un interrogatorio de seis horas, y a las horas que estamos de este registro, que estén en libertad, esos indicios de existir, que doy por hecho que sí, tienen poca potencia", ha apuntado José Duarte, quien ha añadido además que esta es la tercera ocasión desde 2017 en la que se investiga en el domicilio de los dos hermanos, que se declaran "inocentes".

Investigación en un pozo

Por otro lado, el abogado ha indicado que se estaría investigando un pozo que se encuentra en la vivienda de los dos hermanos investigados, y que podría encontrarse tapiado, aunque no ha confirmado este extremo.

"Si estaba tapiado y si en su momento no se inspeccionó, simplemente hay que esperar a que hagan su trabajo los investigadores", ha añadido.

Además, ha dado "por hecho" que los investigadores también disponen de orden judicial para inspeccionar varias fincas rústicas de los investigados.

En este punto, Duarte ha insistido en que a sus clientes "el tratamiento que hay que darles es de inocentes", y ha recordado que están investigados como otras personas desde 2017, cuando desapareció Francisca Cadenas. "Ha habido otras personas que ni siquiera se les ha citado a declarar o si se les ha citado ha sido en calidad de testigo y han sido investigadas. Personas, además, muy próximas", ha explicado.

Relación de vecindad

Por otra parte, a preguntas de los medios, el abogado ha indicado que sus clientes tenían una relación de vecindad con Francisca Cadenas, y que la madre de los mismos mantenía una relación bastante cordial con la desaparecida.

"O sea que evidentemente todas las personas que pudieron haberse cruzado con ella en algún momento fueron investigadas. Aquí la convulsión está en por qué ahora ellos", ha añadido.

"Han sido solamente preguntas, preguntas y más preguntas durante seis horas de interrogatorio. Llegaron en libertad y se fueron en libertad. Y las horas que llevan hoy de registro, al principio se inició con ellos en libertad y a esta hora siguen en libertad", ha remarcado José Duarte, quien da "por hecho" que se va a realizar alguna inspección ocular en alguna propiedad o finca de los investigados.

"A mí no me lo han comunicado, pero doy por hecho que se hará. Además, me alegraría que no dejaran ni una sola propiedad ni un solo requisito por investigar", ha afirmado.