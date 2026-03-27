¿Sabe usted que a los retrasos en los trenes se suma la tela de araña en la que se ha convertido Chamartín?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, las obras en la estación de Chamartín y como afecta a los ourensanos

Estación de Charmartin llena de gente.
Estación de Charmartin llena de gente. | La Región

¿Sabe usted que a los retrasos en los trenes se suma la tela de araña en la que se ha convertido Chamartín? ¿Que las obras realizadas han convertido a la estación referente para los ourensanos en la capital en un auténtico laberinto donde a poco más hace falta un mapa para alcanzar el andén? ¿Que el tiempo -y los rodeos- hasta acceder al tren son considerablemente mayores que hace unos pocos años?

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