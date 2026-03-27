¿Sabe usted que a los retrasos en los trenes se suma la tela de araña en la que se ha convertido Chamartín? ¿Que las obras realizadas han convertido a la estación referente para los ourensanos en la capital en un auténtico laberinto donde a poco más hace falta un mapa para alcanzar el andén? ¿Que el tiempo -y los rodeos- hasta acceder al tren son considerablemente mayores que hace unos pocos años?

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