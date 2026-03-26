Dereito ó Tren pide más paradas en A Gudiña

Cerca de un centenar de personas se citaronfrente a la Subdelegación de Gobierno, donde la plataforma “Dereito ó Tren” avanzó que continuará con su actividad, y velará por que el Gobierno central cumpla con los compromisos alcanzados, que suponen una parada más en Porta de Galicia a las 7,44 horas en dirección Madrid, pero no empezará a aplicarse hasta el 20 de mayo.

o que esiximos é que os trenes entre a mañá e a noite nos permitan estar 8 horas no noso destino para poder desempeñar unha xornada laboral e garantirnos así o noso dereito ao desprazamento ao traballo"

Los representantes vecinales consideran que las medidas son insuficientes para garantizar la conciliación laboral y personal de los residentes en la comarca. Begoña Macías y Orestes Sánchez indicaban que los nuevos horarios no cubren las necesidades básicas de desplazamiento. Macías señaló que, si bien la llegada a Madrid a las 10,13 horas es “moi boa”, en sentido Ourense es tardía para cumplir con una jornada laboral estándar, por lo que exigen frecuencias que permitan una estancia mínima de ocho horas en el destino elegido.

Macías añadió que los cambios propuestos “seguen sen ser suficientes, o que esiximos é que os trenes entre a mañá e a noite nos permitan estar 8 horas no noso destino para poder desempeñar unha xornada laboral e garantirnos así o noso dereito ao desprazamento ao traballo e facer unha vida pois normal como o resto da poboación”. Por su parte, Orestes Sánchez detalló que las reivindicaciones se centran en tres ejes: la adecuación de horarios, la igualdad en el acceso a los abonos de descuento y el blindaje de las frecuencias en ambos sentidos de circulación.

No es el final

En palabras del portavoz, A Gudiña ha pasado de doce paradas diarias antes de junio a solo seis en la actualidad. También remarcó la importancia de la conexión con ciudades gallegas como Vigo, Santiago o Coruña para estudiantes y pacientes médicos. Ante las afirmaciones de algunos líderes políticos que daban el conflicto por cerrado, indicó que “lo que pedía la plataforma no está completamente resuelto. Hemos visto un avance precisamente en el tren de la mañana, pero también es importante que seamos capaces de avanzar ahora mismo en otras soluciones”.

Varias formaciones políticas arroparon la protesta, de la que se ausentó un PSOE que dió por bueno el compromiso de Renfe.

Relacionado A Gudiña recuperará un tren matinal desde el 20 de mayo