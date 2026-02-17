El Rey defiende que "la mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla" y reivindica su vigencia

Los Reyes presiden el acto institucional "Nuestra constitución más longeva" en el Congreso.

El Rey Felipe VI ha defendido este martes la vigencia de la Constitución de 1978, pese a sus “imperfecciones”, y ha recalcado que la mejor manera de conmemorar que es ya la más longeva de España es “cumplirla”.

Así lo ha trasladado en el acto solemne en las Cortes, al que han asistido, además del presidente del Gobierno y el grueso del Consejo de Ministros, los constituyentes aún vivos y los expresidentes, entre otros.

“Vivimos tiempos difíciles e inciertos”, ha reconocido el monarca, señalando que eso hace más visibles las imperfecciones del marco institucional, aunque ha rechazado que se deba a una menor vigencia del ordenamiento constitucional.

Al contrario, ha añadido, es precisamente el espíritu crítico, la legítima insatisfacción y el afán por seguir progresando lo que acerca cada vez más a una realización plena de sus principios y valores.

En este sentido, ha apelado a no caer “nunca en la complacencia” ni en el derrotismo, y ha defendido que “el camino recorrido por España ha sido brillante”, siempre que el futuro se siga escribiendo juntos.

Celebrar la longevidad de la Constitución permite tomar conciencia de “lo que le debemos”, una conciencia que va más allá de la letra de la Carta Magna y se extiende al acervo constitucional, las leyes y las instituciones.

“Nos obliga a su respeto, defensa, desarrollo y fortalecimiento”, ha proseguido, para afirmar con rotundidad que “la mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla”.

Así las cosas, ha recalcado que “el mayor homenaje a la Constitución tiene lugar todos los días”, en el esfuerzo y compromiso de los millones de ciudadanos anónimos con el futuro colectivo del país.

Una referencia que legar a nuestros hijos

La Constitución de 1978 es, según el Rey, “nuestra referencia” y la que se espera legar a nuestros hijos. Ha defendido que no sabríamos vivir siendo otra cosa que ciudadanos libres, e invitó a imaginar cómo sería España sin ella.

“Más allá de su longevidad, lo que hoy celebramos es su legitimidad de origen”, ha subrayado, recordando que es la voluntad del pueblo español expresada en las urnas, una credencial democrática que explica su duración.

También ha destacado que la Constitución no fue la voluntad de una parte contra otra, sino fruto del espíritu de concordia del proceso constituyente.

Si la Carta Magna es ya la más longeva, ha dicho, es por las ideas que contiene: libertad, igualdad, justicia, solidaridad, pluralismo, unidad, descentralización y cohesión territorial, que articulan nuestra convivencia democrática.

Por último, el Rey ha recordado a quienes dieron su vida en el camino hacia la consolidación del régimen de libertades y el símbolo de las manos blancas, como un gran “no bati” a la violencia, al terror y a la barbarie.

Ha lamentado que el terrorismo persistiera durante años y ha añadido que aún existen otras amenazas, frente a las que España sigue luchando con la firmeza de su democracia y los mecanismos del Estado de derecho.