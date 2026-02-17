Vídeo | Los Reyes presiden el homenaje a la Constitución de 1978, la más longeva de España

Los Reyes Felipe VI y Letizia, durante el acto institucional "Nuestra constitución más longeva", en el Congreso de los Diputados.

Los Reyes de España, Felipe VI y Doña Letizia, presidieron este martes en el Congreso de los Diputados el acto institucional en homenaje a la Constitución de 1978, que se ha convertido en la más longeva de la historia del país, superando la Constitución de 1876. La sesión conjunta del Congreso y el Senado ha comenzado a las 12:30 horas, con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todos los ministros de su gabinete, y los expresidentes Felipe González y José María Aznar.

Hemiciclo durante el acto institucional "Nuestra constitución más longeva", en el Congreso de los Diputados. | E. Parra. POOL

El acto contaba también con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló. Entre los presidentes autonómicos, solo ha asistido Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), mientras que Jorge Azcón (Aragón) confirmó su ausencia. ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG tampoco han participado, en línea con su postura crítica hacia la Constitución y la Monarquía.

Mayor representación de PSOE, PP y Vox

El PSOE, Partido Popular y Vox han enviado la mayor representación a la conmemoración. Sumar ha acudido de manera crítica, con su portavoz Verónica Martínez Barbero, reivindicando reformas constitucionales que refuercen derechos como el acceso a la vivienda, la protección del aborto y la implantación de un modelo republicano.

El acto ha incluido intervenciones de los portavoces parlamentarios y se ha cerrado con el discurso de Felipe VI ante los diputados y senadores, destacando el papel de la Constitución como marco de convivencia democrática durante casi medio siglo. La sesión ha servido para subrayar la longevidad del texto constitucional, fruto del consenso político y aprobado por referéndum en 1978, y que solo ha sido reformado en contadas ocasiones, como la modificación de 2024 sobre el lenguaje inclusivo en la referencia a personas con discapacidad.

La conmemoración de este martes refuerza la relevancia histórica de la Carta Magna y marca un hito en la política española al superar todos los textos anteriores en vigencia y estabilidad.