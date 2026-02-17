Vídeo | Los Reyes presiden el homenaje a la Constitución de 1978, la más longeva de España

DIRECTO
El acto en el Congreso de los Diputados reunió a los Reye de España, el Gobierno y los principales partidos políticos mientras los socios minoritarios y nacionalistas se ausentan

Publicado: 17 feb 2026 - 12:32 Actualizado: 17 feb 2026 - 13:26
Los Reyes Felipe VI y Letizia, durante el acto institucional "Nuestra constitución más longeva", en el Congreso de los Diputados.
Los Reyes Felipe VI y Letizia, durante el acto institucional "Nuestra constitución más longeva", en el Congreso de los Diputados. | E. Parra. POOL

Los Reyes de España, Felipe VI y Doña Letizia, presidieron este martes en el Congreso de los Diputados el acto institucional en homenaje a la Constitución de 1978, que se ha convertido en la más longeva de la historia del país, superando la Constitución de 1876. La sesión conjunta del Congreso y el Senado ha comenzado a las 12:30 horas, con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todos los ministros de su gabinete, y los expresidentes Felipe González y José María Aznar.

Hemiciclo durante el acto institucional "Nuestra constitución más longeva", en el Congreso de los Diputados.
Hemiciclo durante el acto institucional "Nuestra constitución más longeva", en el Congreso de los Diputados. | E. Parra. POOL

El acto contaba también con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló. Entre los presidentes autonómicos, solo ha asistido Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), mientras que Jorge Azcón (Aragón) confirmó su ausencia. ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG tampoco han participado, en línea con su postura crítica hacia la Constitución y la Monarquía.

Vuelve a ver el acto aquí

Mayor representación de PSOE, PP y Vox

El PSOE, Partido Popular y Vox han enviado la mayor representación a la conmemoración. Sumar ha acudido de manera crítica, con su portavoz Verónica Martínez Barbero, reivindicando reformas constitucionales que refuercen derechos como el acceso a la vivienda, la protección del aborto y la implantación de un modelo republicano.

El acto ha incluido intervenciones de los portavoces parlamentarios y se ha cerrado con el discurso de Felipe VI ante los diputados y senadores, destacando el papel de la Constitución como marco de convivencia democrática durante casi medio siglo. La sesión ha servido para subrayar la longevidad del texto constitucional, fruto del consenso político y aprobado por referéndum en 1978, y que solo ha sido reformado en contadas ocasiones, como la modificación de 2024 sobre el lenguaje inclusivo en la referencia a personas con discapacidad.

La conmemoración de este martes refuerza la relevancia histórica de la Carta Magna y marca un hito en la política española al superar todos los textos anteriores en vigencia y estabilidad.

