Los reyes inauguran ARCOmadrid 2026 apoyando a los afectados por la guerra en Irán entre pitos a Urtasun por el IVA cultural

(I-D) El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la Reina Letizia y el Rey Felipe VI durante la 45ª Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid

Los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz han inaugurado este 5 de marzo la ARCOmadrid 2026 en IFEMA Madrid, donde recorrieron varias galerías españolas e internacionales.

Durante la visita se interesaron por obras de la Galería Miguel Marcos y por el trabajo del artista iraquí-estadounidense Michael Rakowitz en la galería Green Art, de Dubái, cuyo equipo no pudo asistir por la guerra en Irán. Los monarcas trasladaron palabras de apoyo y solidaridad a sus responsables.

La inauguración contó con la presencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien fue recibido con silbidos por parte de galeristas que reclaman una rebaja del IVA cultural, actualmente del 21%. La visita real se prolongó durante algo más de una hora.