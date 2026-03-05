Los reyes inauguran ARCOmadrid 2026 apoyando a los afectados por la guerra en Irán entre pitos a Urtasun por el IVA cultural
PITADA A URTASUN
Felipe VI y Letizia inauguran ARCOmadrid 2026 en IFEMA, visitan galerías nacionales e internacionales y muestran su apoyo a la galería Green Art de Dubái en pleno conflicto con Irán.
Los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz han inaugurado este 5 de marzo la ARCOmadrid 2026 en IFEMA Madrid, donde recorrieron varias galerías españolas e internacionales.
Durante la visita se interesaron por obras de la Galería Miguel Marcos y por el trabajo del artista iraquí-estadounidense Michael Rakowitz en la galería Green Art, de Dubái, cuyo equipo no pudo asistir por la guerra en Irán. Los monarcas trasladaron palabras de apoyo y solidaridad a sus responsables.
La inauguración contó con la presencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien fue recibido con silbidos por parte de galeristas que reclaman una rebaja del IVA cultural, actualmente del 21%. La visita real se prolongó durante algo más de una hora.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
LA PREGUNTA DEL DÍA
En Portada, El salvaje Oriente