Roldán niega cualquier implicación del CNI en Kitchen y afirma que participar habría sido "ilegal"

El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, ha negado este lunes ante el Audiencia Nacional cualquier participación del organismo en la denominada operación Kitchen, una presunta trama de espionaje vinculada al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

En su declaración como testigo en el juicio, Sanz Roldán ha sido tajante al afirmar que el CNI no tuvo “actividad alguna, ni por acción ni por omisión” en los hechos investigados. “Cero absoluto”, ha resumido, insistiendo en que los servicios de inteligencia “actúan siempre con absoluto respeto a la ley”.

El exresponsable del espionaje español ha subrayado además que ningún Gobierno durante su mandato (2009-2019) le pidió realizar actuaciones ilegales. “Y esto lo hubiera sido”, ha remarcado, en referencia a la supuesta operación parapolicial.

La declaración se ha producido a petición de la defensa del comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los principales acusados en el caso. Villarejo sostiene que fue víctima de una operación interna vinculada al propio CNI, algo que Sanz Roldán ha negado rotundamente.

Durante el interrogatorio, el exdirector también ha rechazado haber pronunciado expresiones como que “el Estado acabaría con Villarejo o Villarejo con el Estado”, asegurando que no reflejan su pensamiento ni la realidad de los hechos.

Sanz Roldán ha explicado igualmente que su denuncia contra el comisario en 2017 no fue personal, sino una reacción institucional ante lo que calificó como “mentiras muy graves” contra el CNI y sus trabajadores.

El tribunal ha limitado varias preguntas de la defensa por la Ley de Secretos Oficiales, mientras que la Fiscalía ha insistido en que no existen referencias directas al CNI en su escrito de acusación.

El caso Kitchen continúa su instrucción con la declaración de testigos y mantiene en el foco la actuación de antiguos responsables policiales y políticos del Ministerio del Interior.