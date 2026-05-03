El autotune de los tres tenores

El juicio televisado de las mascarillas amenazaba con convertirse en el primer gran concierto de los tres tenores de la corrupción sanchista. Pero el autotune ha fallado porque resulta difícil distinguir el bien del mal, la verdad de la mentira, lo trascendente del chascarrillo, la letra de La Traviata corrupta de la música lírica de Giuseppe Verdi. Es todo tan grotesco que se requiere un verdadero acto de fe para diferenciar lo verdadero de lo falso, para comprender la enrevesada madeja de mentiras, engaños y corruptelas que anuda al poder establecido. El juicio de la Kitchen transcurre con celebridades de la política pretérita desfilando sin parar, en un intento mediático y político de traer al presente el pasado de la Gürtel ya sentenciado en los tribunales y las urnas. Es la baza que juega el aparato de Ferraz y Moncloa para convertir la corrupción propia de hoy en un juicio ajeno del ayer. Pero ahí tenemos la vista del caso de las mascarillas en el Supremo, mientras Pujol se va de rositas por edad y razones cognitivas, pese a las evidencias del 3 por ciento comisionista como presunta procedencia de la fortuna familiar en Andorra atribuida al abuelo Florenci.

Camino de la derrota socialista del 17 de mayo en Andalucía, Pedro y Mariajesús tiran de la “prioridad nacional”, vivienda y sanidad para rascar algún escaño, ya que desde el Tribunal Constitucional Conde Pumpido rebajó la condena de la corrupción de los ERE con la que reformular la campaña electoral. El problema es que el sanchismo socialista andaluz está amordazado por su propia mascarilla de corruptelas, de modo que el batacazo se presiente en Ferraz como preámbulo del descalabro en las generales. De los casos Begoña y Hermanísimo a los rescates de Air Europa y Plus Ultra hay todo un ramillete de vergüenzas que pasan por Hidrocarburos, la financiación del PSOE y los sainetes de alcobas y meretrices con cargo al erario público. Así que, tras el bochorno de las primeras sesiones con Jésica, miss Asturias y otros giros de guion, hemos llegado al momento cumbre del juicio de las mascarillas.

Es todo tan grotesco que se requiere un verdadero acto de fe para diferenciar lo verdadero de lo falso

La semana calentaba motores con el teniente coronel Balas de la UCO, al que la fontanera Leire tenía en el punto de mira para contribuir a filtrar el fango sanchisa por el desagüe de la cloaca del señalamiento, del desprestigio y de la eliminación o cese. Pero con la declaración a Ábalos, Koldo y Aldama iniciada en vísperas del puente de mayo, hemos alcanzado la plenitud del primer juicio de la corrupción chapucera del sanchismo. Víctor de Aldama, el primer tenor de la trama, señaló la financiación del PSOE y a Sánchez como “numero 1” mientras disfruta de libertad tras su trato con la Fiscalía a cambio de cantar La Traviata y lo que haga falta. José Luís Ábalos, el segundo tenor, aparece contrariado y con cara de cabreo, gesticulante cuando la declaración de los testigos no le conviene, y poniendo el oído a las ocurrencias y comentarios de su escudero Koldo García, el portero de discoteca convertido en guardaespaldas del ministro más poderoso del primer gobierno de Pedro Sánchez, además de secretario de organización socialista. “Soy feminista porque soy socialista”, dijo un Ábalos venido arriba, cuando ya todo el entorno del presidente sabía de su afición a los catálogos de señoritas de compañía y a las fiestas de Paradores como el de Teruel. Como para que Marichús abandere el feminismo en la campaña andaluza. Y Koldo García, el tercer tenor que más se parece a Pavarotti, declaró cual misionero a punto de recibir al Papa en viaje oficial, con barba de franciscano y pelillos a la mar para cubrir su mente despejada y disimular su identidad afeitada cuando salga de la cárcel. Koldo es la verdadera imagen de la generación espontánea sanchista, el listillo al que todos tenían por tonto por su aspecto de matón, aunque finalmente resultó ser el más listo porque grabó conversaciones y whatsapps ante el temor a que le colgaran el muerto de la corrupción sanchista que empezó con presuntas comisiones por las mascarillas mientras la gente moría de covid en la pandemia. Como se ve, todo muy ejemplar para tratarse del sanchismo que venía a regenerar la política y a librarnos de la corrupción del PP, cuando el tal Ábalos es ajusticiado 8 años después de defender la moción de censura contra Rajoy. Realmente, a Koldo le pones un chándal bolivariano y pasa por el discípulo avanzado de Maduro, por el colega de Delcy que le lleva amablemente las maletas, nunca mejor dicho, para evitarle ese trago aeroportuario a su jefe Ábalos. En el fondo, estos dos personajes recuerdan mucho a Luis Roldan, el director de la Guardia Civil felipista con hechuras de convertir el descontrol del poder en provecho propio o provecho de partido. Roldán fue condenado por malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa por llevarse 435 millones de pesetas de los fondos reservados y 1800 millones en comisiones. Ahora la Fiscalía pide para el tenor Ábalos 24 años de cárcel, 19 para el tenor Koldo y 7 para el tenor Aldama. Todo un concierto de corrupción que retrata los pecados del sanchismo.

Plomos fundidos

Beatriz Corredor | La Región

A Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, se le han fundido los plomos de la decencia y la transparencia. Porque un año después del gran apagón persiste en no enmendarse y en rehuir su responsabilidad en aquel lamentable episodio tercermundista que dejó a oscuras a millones de personas en España y Portugal. Todo el mundo sabe, y así los corroboran distintos informes, organismos, comisiones y las eléctricas que el apagón se produjo por el empeño ideológico sanchista de suplir con renovables de plantas fotovoltaicas el suministro sin el refuerzo de las centrales nucleares. Así que, oficialmente, el Gobierno y REE se empeñan en que la causa del apagón fue multifactorial, porque de esa manera se puede hacer frente a las demandas millonarias por los daños y pérdidas ocasionadas, que incluyen 5 muertes. La exministra socialista, uno de los cargos a dedo mejor pagados, ha celebrado el aniversario del apagón con un publirreportaje exculpatorio que avergüenza al sector y la deja en evidencia. Un año después los consumidores pagamos la factura del apagón en el recibo de la luz.

El viaje de Rueda China

Alfonso Rueda | La Región

No es lo mismo ni tiene la misma carga política que Alfonso Rueda visite China o que lo haga Pedro Sánchez. Un lector sin identificar recrimina a este periodista por carta y sin remite ni identificación las críticas a Pedro Sánchez por los daños colaterales de sus reiterados viajes a China. Y hace muy bien, aunque quien abajo firmaba, o sea yo, no criticó el fomento necesario de las relaciones económicas con aquel país, sino el lobby personal ejercido por Zapatero y el inoportuno alineamiento con una dictadura comunista por razones electoralistas antiTrump al margen de la política europea. El mismo lector me anima a hacer la misma crítica al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha viajado a China para promocionar el Xacobeo y explorar que la automoción eléctrica china se instale en Galicia. Pero lamentándolo mucho, debo decir que Rueda no se reunió con Xi Jinping, ni su visita como presidente autonómico tiene el mismo significado para la política exterior de España que la de Sánchez. Esa es la diferencia entre un viaje de finalidad puramente económica y un viaje de finalidad evidentemente política.