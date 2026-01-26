Una rotura en la vía limita a 80km/h la circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona

Pasajeros con maletas en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España)

Adif tomó la decisión de limitar a 80 kilómetros por hora la circulación en un tramo del trayecto en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona debido a una rotura en la vía. La incidencia se registra en el entorno de L’Espluga de Francolí (Tarragona) a poco más de 100 kilómetros de la estación de Sants en Barcelona. El aviso llegó por parte de un maquinista este domingo por la noche al sentir un golpe en el tren.

De acuerdo con el Ministerio de Transportes, Adif movilizó a sus equipos de mantenimiento para solucionar la incidencia inmediatamente tras recibir el aviso. Al llegar revisaron las instalaciones y realizaron las primeras reparaciones.

La reparación se hizo mediante un"embridamiento de la vía", que consiste en la unión del raíl mediante el uso de una pieza adicional que enlaza las zonas dañadas.

Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible apuntan que esta rotura "en ningún caso pone en peligro la circulación" y ya se están realizando las debidas intervenciones desde la pasada noche.

Como consecuencia, la circulación al paso por ese punto se ha reducido, en tanto se concluyen los trabajos de reparación.

Esta incidencia además de implicar retrasos en los viajes, impide que los trenes realicen ciertas maniobras en ese punto como el cambio de vía.

Desprendimiento de tierra en Girona

En Cataluña continúan las incidencias, un posible desprendimiento de tierra sobre la vía obliga a interrumpir la circulación entre Caldes de Malavella y Girona, de la línea de ancho convencional Barcelona-Girona-Portbou.