Ourense, en alerta por el temporal: avisos e incidencias por las fuertes lluvias

La borrasca Ingrid empieza a perder fuerza, pero Ourense y otras partes de Galicia continúan en alerta por intensas lluvias al inicio de la semana. La situación más grave se registra en el interior de Pontevedra, donde la Xunta ha activado la alerta roja ante acumulaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado, con alto riesgo de inundaciones. En el noroeste, sur y zona del Miño en Ourense rige la alerta naranja, con precipitaciones que pueden alcanzar los 80 litros, mientras que en el resto de Galicia se esperan hasta 40 litros por metro cuadrado.

Debido a esta situación, se han suspendido las clases en 16 municipios del interior de Pontevedra y, en las zonas con alerta amarilla de Ourense, se han cancelado las actividades educativas al aire libre y el deporte federado y escolar.

Por otro lado, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior activó el sistema ES-Alert para avisar a la población del interior de Pontevedra ante el riesgo de inundaciones por las intensas lluvias previstas. La alerta se envió a los móviles de 16 municipios, aunque pudo alcanzar también a zonas limítrofes.

Sin trenes entre Ourense y Santiago y Vigo

Renfe ha cancelado este lunes los servicios ferroviarios entre Ourense y Santiago (red convencional) y entre Ourense y Vigo Guixar debido a las condiciones meteorológicas adversas. También permanece suspendida la línea de ancho métrico Ferrol-Oviedo.

La compañía ya había advertido el domingo de posibles afecciones al tráfico ferroviario en Galicia por los avisos emitidos por la AEMET, recomendando evitar desplazamientos y seguir las indicaciones de los servicios meteorológicos. Además, Renfe ha habilitado cambios y cancelaciones gratuitas para todos los trenes con origen o destino en Galicia.