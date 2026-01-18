Salvador Illa estará dos semanas ingresado por una desconocida pérdida de fuerza en sus piernas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, estará hospitalizado cerca de dos semanas en el Hospital Vall d`Hebron de Barcelona para descartar causas graves y determinar que le provocó la pérdida de fuerza en las piernas.

En rueda de prensa este domingo el equipo médico que atiende al presidente de la Generalitat ingresado en la UCI del hospital catalán por dolencias en sus piernas el sábado por la tarde declaró que se mantendrá ingresado para llevar a cabo una rehabilitación intensiva y determinar la causa de su dolencia.

Descartadas patologías

Tras los estudios que se le realizaron tras ser ingresado, el equipo médico del Vall D`Hebron descartó patologías vasculares, tumorales, medulares e ictus.

En rueda de prensa el director gerente del Hospital, Albert Salazar; la jefa de neurología, Patricia Pozo; el director clínico de diagnóstico por la imagen, Manel Escobar, y la jefa de medicina física, Judith Sánchez-Raya, explicaron que los próximos días se seguirá trabajando para determinar las causas del internamiento.

“Se trata de descartar todas las causas graves y encontrar el origen”, apuntó la jefa de neurología del hospital catalán.

Salvador Illa evoluciona de manera estable y podría pasar a planta convencional a partir de este lunes donde comenzaría la rehabilitación intensiva mientras se continúan las pruebas para determinar la causa.

Comienzo de los síntomas

Illa comenzó a tener dolor el sábado por la madrugada pero eso no impidió que realizara su ejercicio diario sin llegar a acabarlo debido al dolor.

Antes de ser ingresado el presidente de la Generalitat tuvo oportunidad de acudir a una visita oficial al Ayuntamiento de Ascó (Tarragona), donde el dolor fue a más y “empezó a presentar déficit motor de manera progresiva”, ha detallado Judith Sánchez-Raya.

Los médicos apuntan que Illa se encuentra animado y con ganas de trabajar pero ahora no es posible.