Illa apuesta por garantizar el voto exterior y estrechar la relación con la diáspora catalana

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha situado a los cerca de 400.000 catalanes que viven en el extranjero en el centro de la acción exterior del Govern y ha apostado por mejorar la información y los mecanismos para facilitar el ejercicio del derecho al voto desde fuera de Cataluña. Illa ha subrayado que reforzar el vínculo con la diáspora es una prioridad política y democrática en un contexto global cada vez más complejo.

El jefe del Ejecutivo catalán ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el Consejo de la Cataluña Exterior, donde ha definido dos grandes líneas de actuación en relación con la comunidad catalana en el exterior: facilitar que los descendientes de catalanes puedan conocer la lengua catalana y garantizar que los residentes fuera del país dispongan de información clara y accesible para participar en los procesos electorales.

Respuesta a un contexto geopolítico cambiante

Más allá de la diáspora, el president ha advertido de que el mundo atraviesa “cambios de época” marcados por transformaciones “muy profundas, de gran intensidad y muy aceleradas”. Ante este escenario, ha defendido una respuesta institucional basada en la estabilidad, la cooperación y el fortalecimiento de las políticas públicas, con una actitud “constructiva” y una clara vocación europea.

Blindar el modelo europeo de vida

Illa ha reivindicado la necesidad de proteger los servicios y las políticas públicas como uno de los pilares fundamentales del modelo europeo de vida. Como ejemplo, ha citado la propuesta de financiación singular para Cataluña, negociada entre ERC, PSC y PSOE, que ha presentado como una herramienta clave para garantizar mayor margen de actuación y estabilidad institucional.

Según el president, contar con instrumentos sólidos es esencial para afrontar los retos económicos, sociales y geopolíticos actuales desde una posición de cohesión y fortaleza.

Impulso a la acción exterior y al Plan Asia

El president también ha destacado el impulso a la acción exterior y a la economía internacional de Cataluña. En este sentido, ha recordado los viajes institucionales a Japón, Corea del Sur y China en el marco del Plan Asia, así como el refuerzo de las relaciones con América del Sur.

“Nuestras líneas de trabajo son claras”, ha afirmado Illa, insistiendo en la necesidad de una acción exterior “continuada, constante y constructiva”, siempre alineada con la acción exterior del Gobierno de España y de las instituciones europeas.

Premios Internacionales Cataluña

Illa ha cerrado su intervención recordando que este jueves se entregan los Premios Internacionales Cataluña, unos galardones que reconocen a personas que han contribuido de manera destacada al desarrollo y la proyección del país en los ámbitos cultural, científico y humano, reforzando así la dimensión internacional de Cataluña.