Sánchez anuncia un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en el campo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto “urgente” del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de "Tierra Joven", una plataforma de información y movilización de tierras agrarias, al tiempo que propondrá que la nueva Política Agraria Común (PAC) destine un 10% de sus recursos al relevo generacional en el sector agrario.

“El Gobierno va a apoyar decididamente a los jóvenes que quieran elegir este camino”, ha asegurado Sánchez, que ha reiterado la necesidad de otorgar la “máxima prioridad” a este reto “urgente” y “necesario” en el medio rural. “Llevar a los jóvenes a este sector nos sale a cuenta como país, porque son el presente y el futuro de nuestro campo”, ha subrayado.

El anuncio se ha producido durante la clausura del acto de presentación de las medidas para facilitar el acceso de jóvenes a la actividad agraria, celebrado en el iHub La Vega Innova, en San Fernando de Henares (Madrid), y que ha contado con la presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Sánchez, que ha mantenido un encuentro con jóvenes agricultores y ganaderos, ha recordado que el 40% de los titulares de explotaciones agrarias en España tiene más de 65 años, mientras que solo el 9% tiene menos de 41, un fenómeno común en otros países del entorno. Además, ha destacado que la Estrategia de Relevo Generacional en la Agricultura de la Comisión Europea se ha marcado como objetivo duplicar la proporción de jóvenes agricultores en la UE para 2040.

“Cuando los jóvenes se incorporan a este sector, hay explotaciones más productivas, más valor añadido, más empleo, más innovación y más sostenibilidad”, ha recalcado.

Se movilizarán 17.000 fincas rústicas del Estado

Entre las medidas anunciadas destaca la movilización de tierras agrarias propiedad del Estado, cifradas en cerca de 17.000 fincas rústicas, que se pondrán a disposición de los jóvenes a través de la plataforma ‘Tierra Joven’. Sánchez ha comparado esta iniciativa con la política de vivienda, en la que se han movilizado suelos públicos para una causa común.

El presidente ha adelantado que se abrirá un proceso de diálogo con las comunidades autónomas, el sector y otros actores implicados para acordar un modelo que facilite el acceso a la tierra.

“Vamos a predicar con el ejemplo”, ha señalado, subrayando que se dará preferencia a jóvenes y mujeres para convertir estas tierras en proyectos que generen empleo y economía.

Plataforma tierra joven

El Gobierno pondrá en marcha la plataforma "Tierra Joven2 para atajar el “gran obstáculo” del acceso a la tierra. Esta Plataforma de Información y Movilización de Tierras Agrarias, liderada por el Ministerio de Agricultura en colaboración con las comunidades autónomas y el sector, permitirá difundir oferta y demanda y ofrecer información homogénea, transparente y unificada sobre el mercado de tierras en España.

Según ha explicado Sánchez, se activará “de manera inmediata” en los próximos meses mediante un real decreto y se consolidará en la futura Ley de Agricultura Familiar, con la creación de una Oficina de Información y Transmisión de Tierras Agrarias, similar a las existentes en países como Francia, Alemania, Italia, Bélgica o Polonia.

Pedirá que el 10% de PAC se destine al relevo generacional

El Gobierno propondrá que la nueva PAC destine un 10% de sus recursos al relevo generacional, frente al 6% planteado por la Comisión Europea. Sánchez ha defendido un presupuesto comunitario equivalente al 2% de la renta nacional bruta, apostando por un discurso europeísta ante los retos crecientes.

El presidente ha reiterado que la PAC es uno de los mejores legados del proyecto europeo y una inversión en seguridad y soberanía, advirtiendo de que España no permitirá que se debilite.

También ha recordado el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, destacando el papel de los Fondos de Cohesión y la PAC en la modernización y cohesión del país.

Planas: el relevo generacional, "El gran reto"

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha insistido en que el relevo generacional es el “gran reto” del sector agroalimentario, tanto en España como en la UE.

Planas ha subrayado la necesidad de que las explotaciones sean rentables y sostenibles, recordando que “solo es sostenible aquello que es rentable” y que los jóvenes agricultores y ganaderos deben poder ganarse la vida dignamente para asegurar el futuro del sector agrario.