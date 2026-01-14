El sector ganadero se reúne en la ciudad de Ourense con Medio Rural

Después de la retirada de tractores de la A-52 el lunes, los agricultores y ganaderos siguen movilizándose en busca de apoyo institucional y soluciones para sus plegarias en el contexto del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y el posible recorte del 22% de fondos de la próxima Política Agraria Común (PAC) de 2028, que pondrán en riesgo la supervivencia del sector por la incapacidad de competir en precios y burocracia con el producto llegado de América Latina y la disminución de ayudas.

Como avanzaron los manifestantes y el presidente de la Diputación, Luis Menor, tras su encuentro el lunes en el Pazo Provincial, la Xunta también recibirá a representantes del sector, en un acto que tendrá lugar hoy mismo.

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, acompañada por el delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, escuchará las demandas del grupo de ganaderos y agricultores a las 11,00 horas en la Delegación de la Xunta, cuyas inmediaciones ya se encuentran invadidas por una gran cantidad de pacas de paja, que los manifestantes colocaron en la madrugada de ayer, que se suman a los tractores, como viene siendo habitual durante las últimas semanas junto a los edificios de la Xunta y a la Subdelegación del Gobierno.

“Hay que garantir que calquer produto que entre desde fóra cumpla exactamente os mesmos requisitos de produción que teñen que cumplir os nosos agricultores e gandeiros Galicia é un 98% rural e o obxectivo da Xunta é defender o sector agrogandeiro”, adelantó ayer la conselleira, mostrando una postura colaborativa, que indicó que este viernes se celebrará el Consello Agrario para “falar con organizacións agrarias” acerca de la PAC y la situación en Europa.

Los productores presentes tratarán diferentes temáticas en la reunión en espacial “esixir a vacinación, tratar recortes da PAC, o reparto do Fondo Galego de Garantía Agraria e reclamar que os cuartos que veñan para a gandería non se destinen a outros apartados”, manifestó Miguel Gómez, ganadero de Maceda y representante de la Asociación do Sector Primario de Galicia.

Reunión con Medio Ambiente

El siguiente paso que espera dar el sector en la provincia es mantener un encuentro con la Consellería de Medio Ambiente. “Querémola canto antes”, destacó Miguel Gómez.

En este sentido, el sector buscará reclamar que “o purín non é un residuo”, información sobre el tema del lobo o del jabalí, la burocracia de los cortes de leña de particulares y sobre la limpieza de ríos.

Los agricultores y ganaderos buscan, no solo solventar sus demandas, sino conocer las competencias de los diferentes organismos para poder llevar a cabo una búsqueda de soluciones estructurada. “Queremos saber cales son as competencias da Confederación Hidrográfica e as de Medio Ambiente, nós non sabemos por onde andamos", subrayó el ganadero.

17 días de tractorada

La tractorada en la ciudad continúa asentada desde el pasado 29 de diciembre y todavía no se esperan movimientos de retirada. En la jornada de ayer un grupo de manifestantes volvió a desplazarse frente a la Subdelegación del Gobierno, encendiendo de nuevo la hoguera de San Lázaro, que no pudo aguantar mucho tiempo debido a las adversas condiciones meteorológicas.

La CEO reclama medidas de protección ante el acuerdo con Mercosur

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) expresó su apoyo al sector agrícola y ganadero, ante la situación de protesta vivida en la provincia, que se suma a otros puntos del país y de Europa, haciendo referencia especialmente al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, por lo que la institución solicita medidas para proteger y compensar a los productores locales y controles más estrictos para los alimentos llegados de Latinoamérica.

La CEO afirma no estar en contra de la apertura de mercados ni de los acuerdos comerciales internacionales, “que pueden suponer oportunidades de crecimiento y expansión para parte del tejido productivo”, pero reclama que “no puede avanzarse en liberalización comercial sin garantizar condiciones de competencia justas y equilibradas”.

En este sentido, observan una competencia desleal no solo en la entrada de productos agroganaderos sin aranceles desde los países, sino que también en los requisitos sanitarios, medioambientales y laborales que se exigen a los productores europeos, en comparación con estos territorios.

“Esta situación genera una clara desventaja competitiva para el sector primario, especialmente en territorios como la provincia de Ourense, donde la agricultura y la ganadería tienen un peso económico, social y territorial fundamental”, afirman desde la confederación ourensana.