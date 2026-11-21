El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, se hace un selfie en un acto de campaña, a 20 de noviembre de 2026.

El presidente del Gobierno y candidato socialista a las elecciones generales del 29N, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Ejecutivo ampliará la vigencia del impuesto extraordinario a la banca hasta 2027. La iniciativa, que recibirá luz verde en el Consejo de Ministros del próximo martes 24 de noviembre, tiene como objetivo destinar íntegramente los fondos obtenidos a políticas públicas de acceso a la vivienda.

Durante una entrevista concedida a Onda Cero, el jefe del Ejecutivo detalló el alcance económico de la medida: “Vamos a prorrogar el impuesto a la banca hasta 2027. Esto va a significar que vamos a recaudar 1.400 millones de euros que vamos a destinar íntegramente a la construcción de vivienda protegida, a bonificaciones fiscales a los inquilinos y a la rehabilitación de vivienda”. Asimismo, Sánchez respondió a las quejas del sector financiero apuntando a sus resultados empresariales: “No creo que tenga motivos para quejarse cuando ve sus cuentas de resultados con este gobierno social-comunista”.

El líder del PSOE avanzó además su compromiso de mantener este gravamen durante toda la próxima legislatura en caso de revalidar la presidencia tras los comicios del 29 de noviembre. Según argumentó, la prórroga cobra “todo el sentido” dado que la vivienda constituye hoy la principal preocupación de la ciudadanía. De acuerdo con los cálculos trasladados por el presidente, esta partida permitirá financiar la construcción de más de 6.000 viviendas asequibles, acometer la rehabilitación de 52.000 inmuebles y aplicar deducciones fiscales a cerca de 120.000 inquilinos a lo largo del próximo mandato.