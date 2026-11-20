El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, respondió a las críticas sobre su actuación en el debate cara a cara asegurando que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quedó “retratado” y demostró no tener “nada que ofrecer” a la ciudadanía. Durante el mitin más multitudinario de la campaña, que congregó a unas 10.000 personas en Santiago de Compostela, Sánchez definió el choque televisivo como una elección entre “buena política o mala educación”.

“Le digo a los españoles que no se equivoquen, que España lo que necesita es una política sana y buena educación, no bulos e insultos, que es lo único que ha traído Feijóo a la política española”, proclamó el candidato socialista. De esta manera, justificó su postura defensiva en el debate frente a los ataques de su rival: “La gran ventaja de dejar hablar a una persona que no tiene nada que ofrecer más que los insultos y los bulos es que acaba retratándose”.

Sánchez planteó las elecciones generales del próximo 29 de noviembre como un referéndum entre esos dos modelos y reivindicó la gestión de sus ocho años de Gobierno, destacando medidas como las subidas del salario mínimo, las pensiones y el sueldo de los funcionarios. Para consolidar estos avances, el candidato socialista llamó a una movilización masiva que alcance el 75% de participación para lograr 176 escaños progresistas y “parar la involución”.

Derechos civiles

El acto en Galicia tuvo un marcado componente simbólico en la defensa de los derechos civiles. Sánchez reivindicó la ley de la eutanasia como uno de los grandes hitos de su mandato y advirtió de la “amenaza” que supondría un Ejecutivo de Feijóo y Santiago Abascal, recordando la intención de la derecha de modificar esta norma. El momento central se produjo cuando el candidato socialista recibió de manos de Ramona Maneiro -pareja sentimental de Ramón Sampedro- el libro Querido Ramón.

Sampedro, que quedó tetrapléjico en 1968, inició en 1993 una histórica batalla judicial reclamando ayuda para morir, que culminó con su fallecimiento en 1998 en un acto asistido por Maneiro, convirtiéndose en el gran referente español de la lucha por la muerte digna.

Tras leer un fragmento de la obra, Pedro Sánchez aseguró que no tomaba el libro como “un regalo”, sino como “un encargo”. Apelando al “ejemplo de Ramón”, el presidente garantizó que, si sigue gobernando, no permitirá la derogación de la ley de eutanasia, advirtiendo de que la situación demuestra “lo difícil que es conquistar derechos y lo fácil que es arrebatarlos”.