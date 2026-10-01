Sánchez apela a los grupos para convalidar los decretos de vivienda: "Tendrán que elegir a quién protegen"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este jueves el respaldo de los grupos parlamentarios a los dos reales decretos ley en materia de vivienda, cuya convalidación se votará este viernes en el Congreso, y ha advertido de que deberán elegir entre proteger el derecho a la vivienda o la especulación.

A escasas horas de la votación en la Cámara Baja, el jefe del Ejecutivo ha difundido un vídeo en redes sociales para pedir apoyo a unas medidas que, según ha señalado, responden a "una demanda social evidente".

"La política solo tiene sentido cuando sirve para mejorar la vida de la gente", ha sostenido Sánchez, que ha asegurado que los grupos parlamentarios deberán decidir "a quién protegen": "A las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas; a los pequeños propietarios o a los fondos 'buitre'".

"Lo que está en juego está claro, eso lo saben todos: el derecho a la vivienda frente a la especulación", ha afirmado, tras señalar que la ciudadanía ha salido a la calle para exigir medidas y que ahora "toca cumplir".

"Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos del lado de la gente de a pie", ha insistido.

Sánchez ha defendido que los decretos incluyen prórrogas de los contratos de alquiler vigentes, protección frente a los desahucios para las familias vulnerables, medidas para frenar la especulación de los fondos 'buitre' y garantías para los pequeños propietarios.

Asimismo, ha recordado que una de las normas contempla incentivos fiscales para los propietarios que mantengan o reduzcan las rentas del alquiler, además de medidas para facilitar la recuperación de la vivienda cuando la necesiten y evitar que asuman el coste derivado de situaciones de vulnerabilidad.

"No es lo mismo una familia que alquila una casa para complementar sus ingresos que un fondo que alquila centenares simplemente para forrarse", ha subrayado el presidente.

Además, ha recordado que los decretos prevén préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para quienes quieran comprar su primera vivienda.