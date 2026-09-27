Sánchez contesta a Maricarmen: “El Gobierno trabaja contrarreloj para llevar el martes el decreto sobre vivienda”

Pedro Sánchez durante su participación en un acto del PSOE en Madrid.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a la petición de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada esta semana de su vivienda, asegurando que el Ejecutivo está trabajando “contrarreloj” para llevar el próximo martes el decreto sobre vivienda.

“Maricarmen, tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda”, ha afirmado Sánchez durante un acto del PSOE celebrado en Getafe (Madrid).

El presidente ha reclamado además a los grupos parlamentarios “un último esfuerzo” para conseguir que la norma sea convalidada en el Congreso y permita comenzar a aliviar la situación de emergencia habitacional que, según ha señalado, afecta a colectivos vulnerables, personas mayores y millones de españoles.

“No es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad”, ha subrayado Sánchez, que ha situado el caso de Maricarmen como ejemplo de la necesidad de actuar ante la crisis de vivienda.

El jefe del Ejecutivo ha recordado también al exsecretario de Estado de Vivienda David Lucas, fallecido el pasado agosto, y ha asegurado que trabajó en la elaboración del decreto para evitar situaciones como la que ha sufrido Maricarmen. Sánchez ha responsabilizado al PP y Vox de haber rechazado anteriormente medidas destinadas a proteger a personas vulnerables.

El presidente también ha reclamado una mayor implicación de las comunidades autónomas y ha defendido el aumento de la vivienda protegida y las políticas sociales como parte de la respuesta a la crisis habitacional.

El Gobierno afronta ahora el reto de cerrar la nueva norma antes del martes y reunir posteriormente los apoyos necesarios en el Congreso para su convalidación.