Pedro Sánchez cumple ocho años en La Moncloa marcado por la crisis política y los casos judiciales que rodean al PSOE

Pedro Sánchez alcanza este 1 de junio ocho años como presidente del Gobierno, una efeméride que coincide con uno de los momentos más complejos de su trayectoria política. El líder socialista llegó a La Moncloa en 2018 tras prosperar una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, sustentada en la necesidad de combatir la corrupción derivada del caso Gürtel. Ocho años después, el Ejecutivo afronta una creciente presión política por las investigaciones judiciales que afectan a figuras vinculadas al PSOE y por la fragilidad de sus apoyos parlamentarios.

La moción de censura que llevó a Sánchez a la Presidencia contó con el respaldo de 180 diputados y abrió una nueva etapa política. Sin embargo, la situación actual es muy distinta. El Gobierno gobierna sin mayoría estable en el Congreso y varios de sus socios habituales han cuestionado públicamente la continuidad de la legislatura. Formaciones como Junts, PNV o Coalición Canaria han pedido un adelanto electoral o han señalado que el ciclo político se encuentra agotado.

A la dificultad para sacar adelante iniciativas legislativas se suma la imposibilidad de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado durante la actual legislatura. Además, varios proyectos impulsados por el Ejecutivo han sido rechazados en la Cámara Baja o han quedado paralizados ante la falta de apoyos suficientes.

El contexto político se ha visto agravado por diversos casos judiciales que afectan al entorno socialista. Entre ellos destacan las investigaciones relacionadas con el denominado caso Koldo, la situación judicial del exministro José Luis Ábalos, las pesquisas sobre la exmilitante Leire Díez y la reciente imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del caso Plus Ultra. A ello se añaden las causas abiertas que afectan a Begoña Gómez, esposa del presidente, y al hermano de Sánchez.

Desde el Ejecutivo y el PSOE insisten en que han actuado con contundencia ante cualquier indicio de irregularidad y denuncian una estrategia de desgaste político impulsada desde la oposición. El propio Sánchez ha defendido en las últimas semanas su intención de completar la legislatura y mantenerse al frente del Gobierno hasta 2027, rechazando la convocatoria anticipada de elecciones.

Mientras tanto, el Partido Popular intensifica la presión sobre los socios parlamentarios del Ejecutivo para propiciar un cambio de gobierno, aunque por el momento no cuenta con los apoyos necesarios para presentar una moción de censura con opciones de prosperar.

Ocho años después de su llegada al poder, Sánchez encara así un escenario marcado por la incertidumbre política, la erosión de los apoyos parlamentarios y el impacto de las investigaciones judiciales que afectan a su partido y a su entorno más próximo.