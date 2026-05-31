Sánchez desdeña a PP y Vox como oposición “marrullera”
"QUE ESPAÑA SE FRENE"
Pedro Sánchez asegura en Madrid que lo que pretenden PP y Vox 2es hacer que España se frene o incluso que retroceda2
Pedro Sánchez clausuró este domingo el 27º Congreso de Juventudes Socialistas de España en Madrid, donde defendió la continuidad del proyecto socialista más allá de la actual legislatura y acusó a la derecha y la ultraderecha de ejercer una “oposición marrullera”. El presidente del Gobierno afirmó que el PSOE “puede tropezarse” al ser un “proyecto humano”, pero sostuvo que nunca da una batalla por perdida. El acto se celebró en la sede de UGT, en un ambiente marcado por una puesta en escena musical que acompañó la entrada y la proclamación de los nuevos responsables de la organización juvenil.
Sánchez reivindicó la necesidad de disponer de tiempo para consolidar las transformaciones impulsadas por su Ejecutivo y aseguró que la agenda del Gobierno no concluía en el actual mandato. Defendió que seguiría manteniendo la hoja de ruta “hasta 2027 y más allá”, siempre que así lo quisieran los ciudadanos. Subrayó que agotaría el mandato pese a las presiones de la oposición y recalcó que, mientras PP y Vox “podían seguir maniobrando”, el Gobierno continuaría gobernando.
En este punto, el presidente insistió en que “España lleva ocho años avanzando, pese a las dificultades y los problemas”, y reprochó a la oposición que negara “la cuenta de resultados de este Gobierno de coalición progresista”. Añadió que “lo que quiere esta oposición marrullera es hacer que España se frene o incluso que retroceda”, y defendió que su Ejecutivo necesitaba tiempo para culminar las reformas iniciadas. También reiteró que “nuestra agenda no acaba en 2027”, una afirmación con la que buscó subrayar la continuidad del proyecto socialista más allá del actual ciclo político.
En su intervención, el presidente cargó contra Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a quienes acusó de representar una oposición que pretendía “demoler” los avances logrados durante los últimos ocho años de Gobierno progresista. Señaló que España había avanzado pese a las dificultades y criticó que la oposición negara los resultados obtenidos por el Ejecutivo de coalición. A su juicio, esa actitud buscaba frenar o incluso hacer retroceder al país.
El discurso estuvo precedido por la intervención de Aránzazu Figueroa, primera mujer en asumir la secretaría general de las Juventudes Socialistas. Figueroa reivindicó el papel de una generación joven “organizada e imparable” y llamó a movilizarse “contra quienes quieren ganar en los medios lo que no ganaron en las urnas”. Sánchez retomó esa idea al afirmar que la derecha no era solo política, sino también mediática.
Page defiende a los jueces, “hijos de la democracia”
Emiliano García-Page advirtió desde Cuenca sobre el clima de crispación política y defendió la necesidad de preservar las instituciones democráticas, especialmente cuando son objeto de críticas.
En un contexto marcado por las dificultades del Gobierno de Pedro Sánchez, el presidente castellano-manchego alertó del alejamiento de España del espíritu de consenso de la Transición y denunció el “frentismo y populismo institucionalizado”. A su juicio, gran parte de la tensión política actual responde a estrategias impulsadas desde la esfera política y no a conflictos reales en la sociedad. Page reclamó respeto para las instituciones del Estado y expresó su respaldo a quienes sufren ataques por ejercer sus funciones. En defensa del Poder Judicial, subrayó que jueces, fiscales y fuerzas de seguridad “son hijos de la democracia” y recordó que las leyes que regulan su actuación han sido aprobadas por los representantes elegidos por los españoles.
“La mayor parte, el 90% de la tensión que vive el país, es tensión de diseño. Viene de arriba a abajo. La tensión es por problemas de los políticos, no de la calle”, resumió.
Illa reta: “No tenemos ningún miedo a la justicia”
Salvador Illa cerró filas con el PSOE y con el Gobierno de Pedro Sánchez en plena polémica por las investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista. Desde Tarragona, el presidente de la Generalitat defendió que la respuesta del partido debe basarse en los valores socialistas, el respeto a la justicia, al Estado de derecho y a la presunción de inocencia, rechazando los juicios anticipados. “No tenemos ningún miedo a la justicia”, aseguró, reivindicando la transparencia y la voluntad de dar explicaciones frente a quienes, a su juicio, buscan condenar antes de conocer los hechos.
Illa puso en valor la gestión de Pedro Sánchez, destacando que España ha avanzado en derechos, creación de empleo y convivencia durante los últimos ocho años. En este sentido, defendió que la mejora del clima político en Cataluña es una muestra de los resultados obtenidos.
El líder del PSC contrapuso además este modelo al de la oposición, a la que acusó de intentar alcanzar el poder a cualquier precio, incluso poniendo en riesgo las instituciones.
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