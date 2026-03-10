Sánchez explicará al Congreso el papel de España en la guerra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitó comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la posición del Ejecutivo ante el conflicto en Oriente Medio, según trasladan fuentes de Moncloa. Sánchez dará explicaciones a los grupos parlamentarios sobre la posición de España, después del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán el pasado sábado que desató una ola de bombardeos en la región. Sánchez mostró su rechazo al conflicto y se niega a que Washington utilice las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para esta operación.

En una declaración desde Moncloa expresó su oposición rescatando el lema “No a la guerra” utilizado en el año 2003 contra la invasión de Irak por parte de Estados Unidos. Una operación que contó con el apoyo del entonces presidente José María Aznar (PP) y que sufrió una amplia contestación en las calles de todas las ciudades del país, con múltiples manifestaciones en contra de la participación de España en ese conflicto que no contó con el beneplácito de ningún organismo internacional.

La posición actual de España y su negativa a ceder el uso de las bases en territorio nacional desató la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que amenazó con un embargo comercial y lanzó varios ataques verbales al Gobierno de Sánchez.

Envío de fragata

Pese a oponerse al conflicto el Gobierno ordenó el envío de una fragata a Chipre, junto a efectivos militares de Francia y Grecia después de que un dron iraní impactase en una base militar británica situada en esta isla, país integrante de la Unión Europea. El PP de Alberto Núñez Feijóo, principal partido de la oposición, pidió preservar la relación con Washington y acusó a Sánchez de actuar por interés electoralista. Este martes a primera hora exigió la comparecencia del presidente en la Cámara Baja y también que se someta a votación el envío a Chipre de la fragata Cristóbal Colón, la más avanzada de la Armada.

El PP considera que la Ley de Defensa Nacional exige autorización del Congreso para enviar la fragata al Mediterráneo Oriental porque se trata de una “zona de conflicto” y sus soldados se van a exponer a ser atacados en un área donde ya hay nuevas operaciones militares activas. Los de Feijóo señalan que Sánchez no cuenta con el apoyo de sus socios para tomar esta decisión. El presidente también aprovechará esta comparecencia en el Congreso para informar sobre la última reunión del Consejo Europeo que se celebró en el castillo de Alden Biesen (Bélgica) en febrero.

Iniciará una ronda de contactos con los partidos y agentes sociales El Gobierno iniciará esta semana una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para poner “en común” las medidas para hacer frente a la crisis provocada por la guerra en Irán, según confirmaron fuentes gubernamentales. En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, explicó que desde el Ejecutivo llevan tiempo trabajando en un “plan de rescate integral” por los efectos de la guerra, -”que no avalamos”, dijo-, detallando que “a lo largo de esta semana” intercambiarán “ideas” con los grupos, sindicatos y patronal, y también tendrá “en cuenta” las propuestas de la Comisión Europea. Saiz informó que será el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el encargado de la interlocución con todos los grupos parlamentarios, incluyendo también a Vox, que en otras citas similares había quedado excluido. A estas reuniones también estarán convocadas las tres vicepresidentas -María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Sara Aagesen-, además del titular de Economía, Carlos Cuerpo, y la propia ministra de Inclusión y Seguridad Social. “Es momento de analizar y de dar una respuesta adecuada y, sobre todo, eficaz”, argumentó Saiz. Pese a que el presidente del Gobierno no estará presente en estas reuniones con los partidos políticos, la ministra defendió que Pedro Sánchez lidera “absolutamente alto y claro” el “No a la guerra” que, tal y como insistió, “es la mejor medida para proteger las vidas y los bolsillos de la ciudadanía”.