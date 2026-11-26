El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, se medirán este jueves en un debate electoral que dibujará los dos bloques ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

La campaña electoral afronta su recta final con un último debate televisado entre estos cuatro candidatos a la Presidencia del Gobierno, que se verán las caras en una cita organizada por la Academia de Televisión, apenas tres días antes de que los españoles acudan a las urnas.

Los cuatro cabezas de cartel confrontarán sus propuestas sobre vivienda, economía, políticas sociales y otros asuntos de la agenda electoral en un debate que podrá seguirse en distintas cadenas de televisión y que seguirá un esquema similar al 'cara a cara' que protagonizaron hace una semana Sánchez y Feijóo.

El debate, que arrancará a las 22,00 horas, servirá para visualizar la pugna entre los dos bloques que compiten en estas elecciones: Sánchez y Colau, por el ala de la izquierda, frente a Feijóo y Abascal, por la parte del centroderecha.

En las generales del 23 de julio de 2023, Feijóo declinó la invitación del encuentro a cuatro que entonces organizó RTVE y dejó la silla vacía en aquel duelo televisivo, que enfrentó a Sánchez (PSOE), Yolanda Díaz (Sumar) y Abascal (Vox). En este 2026, los líderes de PP y Vox estarán juntos por primera vez en un debate, pero fuentes del PP ya anticipan que su candidato no buscará el choque con Abascal, sino con el jefe del Ejecutivo.

Sánchez: confrontar con el modelo PP-Vox, pero con "buena educación"

En el equipo de campaña del presidente del Gobierno continúan defendiendo su estrategia durante el 'cara a cara' de la semana pasada, a pesar de que la mayoría de analistas dio al socialista por perdedor, y apuntan a que seguirá una línea similar, sin entrar en el choque directo con los candidatos de la derecha y manteniendo la "buena educación".

Previsiblemente, Sánchez volverá a apostar por un perfil "presidencialista" en el debate a cuatro porque considera que los ciudadanos entendieron que rehuyera la bronca con su oponente y así lo reflejan las encuestas, que indican una ligera subida de Sánchez desde el pasado jueves.

Entiende estos debates como una oportunidad para dirigirse directamente al ciudadano que no está tan politizado y todavía no tiene decidido su voto, para desmontar la imagen que la derecha ha dibujado de él en los últimos años, como una persona soberbia y amoral, según indican fuentes de su entorno.

Los socialistas consideran que el votante de izquierda ya está suficientemente movilizado y están dedicando los últimos días de campaña a convencer a los indecisos situados en el centro del espectro ideológico. Por tanto, Sánchez intentará trasladar que ha sido "un buen presidente del Gobierno" y confrontar con el modelo de PP y Vox.

Feijóo buscará el choque con Sánchez, no con Abascal

Feijóo afronta con "tranquilidad" el debate a cuatro, en el que planteará a Sánchez un "examen crítico y exigente" de su gestión y le emplazará a responder a las preguntas que no aclaró durante el 'cara a cara', como "quién pagó sus primarias". En 'Génova' admiten que su candidato buscará el choque con Pedro Sánchez para confrontar dos modelos, pero no lo hará con el presidente de Vox, según fuentes de la formación.

En el PP sostienen que Feijóo ganó "por goleada" a Sánchez hace una semana y ahora intentarán repetir la victoria en este debate, en el que creen que también "se la juega" Colau porque la "extrema izquierda" está siendo "fagocitada". A su entender, la candidata de Frente Amplio tendrá que "elegir entre seguir siendo los pagafantas del PSOE o empezar a desmarcarse de un partido corrompido", añaden fuentes del PP.

El líder del PP pronosticó el lunes en una entrevista en Telecinco que Sánchez se dedicará a equipararlo con el presidente de Vox. "Me imagino que va a hacer una cosa así, ¿no? Feijóo-Abascal, Feijóo-Abascal, Feijóo-Abascal. Pero tampoco me preocupa mucho", aseguró.

Feijóo acudirá al debate con el mismo equipo que le acompañó al cara a cara con Sánchez: el portavoz nacional del PP, Borja Sémper; su jefa de gabinete, Marta Varela; su mano derecha desde hace 30 años, Mar Sánchez; el director de Comunicación del PP, Luis de la Matta; y Lucas Martinón, que fue uno de los principales asesores de Feijóo cuando estaba al frente de la Xunta de Galicia.

Abascal afronta el debate con "tranquilidad"

De su lado, Abascal afronta el debate "con tranquilidad", "estudiando" sobre las materias que surgirán en la contienda y "escuchando" a los españoles. La idea del dirigente de Vox es "llevar" al plató "las preocupaciones" de la ciudadanía, según adelantó en declaraciones a los medios el lunes en Segovia.

Vox abrirá su sede nacional, ubicada en la madrileña calle de Bambú, para que los medios interesados puedan seguir el debate organizado por la Academia de Televisión desde allí, pero presumiblemente la valoración sobre el desarrollo del mismo se producirá en las instalaciones de Madrid Content City de Secuoya en Tres Cantos, que acoge la cita.

Colau confrontará con Feijóo y pondrá énfasis en la vivienda

Por su parte, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, irá a la cita con el objetivo claro de confrontar con Feijóo y "desmentirle con datos", a diferencia de lo que ocurrió con el 'cara a cara' con Sánchez, a quien en palabras de la propia Colau le faltó contundencia y tuvo una actitud de "brazos caídos" para refutar al líder del PP.

"No vamos a dejar que la derecha suelte una mentira y se vaya de rositas. La gente merece un debate de verdad, no un concurso de eslóganes", han trasladado fuentes de su candidatura para resaltar, además, que Colau será la única mujer en el debate.

También han explicado que están preparando a conciencia la cita, que está marcada como trascendental para la candidatura, con su equipo y los expertos de Frente Amplio en los diversos ámbitos, sobre todo en vivienda, derechos sociales y feminismo. De esta forma, están analizando las propuestas y revisando otros debates para preparar su estrategia, aunque ya adelantan que una de las prioridades de su mensaje será la vivienda y su exigencia de bajar el alquiler como primera medida en caso de gobernar junto al PSOE.