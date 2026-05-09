Sánchez felicita el Día de Europa y reivindica su papel como “hogar y futuro” de los ciudadanos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este sábado el Día de Europa y ha puesto en valor el papel de la Unión Europea como “la segunda mayor potencia económica y la región socialmente más avanzada del mundo”.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Sánchez ha defendido el proyecto comunitario como “nuestro hogar y nuestro futuro”, subrayando la importancia estratégica y social de la UE en el contexto internacional actual.

El jefe del Ejecutivo ha añadido que la Unión Europea es también “nuestro privilegio y nuestra responsabilidad”, en un mensaje con el que ha apelado a la implicación conjunta de la ciudadanía europea en la construcción del proyecto común.

La jornada del 9 de mayo conmemora la Declaración Schuman de 1950, considerada el punto de partida del proceso de integración europea que derivó en la actual Unión Europea tras la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.

Un mensaje de unidad en el contexto europeo

La celebración del Día de Europa ha estado marcada, un año más, por mensajes de los principales líderes comunitarios, que han reivindicado la vigencia del proyecto europeo como espacio de estabilidad frente a las crisis internacionales.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han destacado la importancia de la unidad y la cooperación entre los Estados miembros, subrayando el lema de “unidad en la diversidad” como base del proyecto europeo.

También el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha defendido la UE como un “tesoro forjado por el coraje” frente a los nacionalismos y la guerra, mientras que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reivindicado la integración de su país en la familia europea en el contexto de la guerra con Rusia.

Zelenski ha asegurado que Ucrania “ya forma parte inseparable de la familia europea” y ha reafirmado su voluntad de “defender su Estado, su pueblo y su derecho a elegir libremente su futuro en Europa”.

En este contexto, las instituciones europeas han insistido en la necesidad de reforzar el proyecto común como respuesta a los desafíos geopolíticos, económicos y de seguridad que afronta el continente.