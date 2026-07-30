Sánchez pone fin a la emergencia nacional por los incendios de Madrid y Ávila

El Gobierno ha decidido poner fin a la emergencia de interés nacional activada por los incendios forestales de Madrid y Ávila ante la evolución favorable de los focos. La situación pasa del nivel 3 al nivel 2, lo que supone que la dirección operativa de los trabajos vuelve a quedar en manos de las comunidades autónomas, aunque se mantendrá la presencia de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Sistema Nacional de Protección Civil.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la decisión este jueves desde el puesto de mando avanzado de Navaluenga (Ávila), después de la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD). Sánchez explicó que la desescalada se produce tras escuchar las propuestas de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León, así como los criterios técnicos de los responsables del operativo.

El presidente calificó la decisión como “una buena noticia” y aseguró que la evolución permite reorganizar los recursos disponibles sin abandonar las labores de vigilancia. “Tenemos que continuar con los trabajos de enfriamiento y consolidación”, señaló, al tiempo que pidió tranquilidad a los vecinos afectados.

Primera emergencia nacional por incendios

La declaración de nivel 3 se produjo el pasado 23 de julio, en una situación inédita en España al tratarse de la primera vez que se activaba la emergencia de interés nacional por incendios forestales. Hasta entonces, este nivel únicamente se había utilizado en el apagón eléctrico nacional de abril de 2025.

Sánchez consideró que la experiencia ha tenido un “razonable éxito” y destacó el trabajo conjunto de las distintas administraciones y de los equipos de emergencia. También agradeció la labor de los profesionales que han trabajado durante más de 150 horas frente a las llamas.

Pese a la desescalada, el presidente insistió en que la emergencia no ha terminado y reclamó extremar las precauciones ante la nueva ola de calor. Advirtió además de que algunos de los incendios más graves tienen su origen en imprudencias y aseguró que los responsables de aquellos fuegos provocados “no van a quedar impunes”.

Más de 70.000 hectáreas afectadas

Los incendios de Madrid y Ávila han dejado un balance provisional de más de 70.000 hectáreas calcinadas, con el fuego de Ávila entre los más devastadores registrados en España. La mejora de las condiciones ha permitido avanzar hacia la estabilización, aunque todavía permanecen personas desalojadas en las zonas próximas al Pantano de San Juan.

La desescalada se suma a la decisión adoptada a principios de semana respecto al incendio de Almorox, en Toledo, que también pasó al nivel 2 después de mejorar su evolución.

Mientras se rebaja la emergencia en estos territorios, otros incendios mantienen en alerta a los servicios de extinción. Entre ellos destaca el de Fermoselle (Zamora), que en apenas 24 horas ha afectado a cerca de 11.000 hectáreas y presenta un perímetro de unos 75 kilómetros.

Ceuta reclama ahora el nivel 3

En paralelo, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado al Gobierno central que declare la emergencia nacional ante la presión migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. Vivas ha pedido un mando único con capacidad para coordinar la respuesta de las distintas administraciones y ha defendido que la situación requiere una actuación acorde con la magnitud de la crisis.

La petición llega precisamente el día en que el Ejecutivo ha decidido cerrar la primera emergencia nacional por incendios forestales y devolver el mando operativo a las comunidades autónomas afectadas.