Sánchez, "con ganas" de ser otra vez candidato, dice que convocará las elecciones cuando convenga el "interés general"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que se ve "con ganas" para volver a encabezar la candidatura del PSOE en las próximas elecciones generales con el objetivo de continuar su labor de "transformación hasta el año 2030". En una entrevista concedida a La 1 de RTVE, el jefe del Ejecutivo ha defendido su margen constitucional para fijar la cita con las urnas cuando convenga al "interés general", descartando categóricamente que los comicios vayan a coincidir en un 'superdomingo electoral' con las autonómicas y municipales de mayo de 2027.

Durante su intervención, Sánchez ha restado importancia a las voces críticas internas, calificando de "minoritarias y marginales" las posturas de Emiliano García-Page y del expresidente Felipe González. Asimismo, ha alertado sobre la "amenaza de involución" que representa la extrema derecha y ha acusado al PP de Feijóo de asumir la "retórica de la invasión y el odio" propia de Vox.

Reparto migratorio y crisis en Ceuta

En relación con la situación migratoria en Ceuta, Sánchez ha indicado que "no descarta ninguna opción" respecto a la distribución de migrantes entre las comunidades autónomas. El Ejecutivo prevé ampliar la capacidad de acogida en la ciudad autónoma de 3.500 a 6.000 plazas y aguarda el nombramiento de representantes legales por parte de la administración ceutí para proceder a la filiación y evaluar posibles reagrupaciones familiares en Marruecos de los menores no acompañados, pidiendo "menos hipérbole y más solidaridad" al PP.

Frente con el Tribunal Supremo

Respecto a la decisión del Tribunal Supremo de suspender de forma cautelar el censo electoral de los beneficiarios de la 'ley de nietos', Sánchez ha manifestado sus "discrepancias" con el alto tribunal y ha criticado que los populares alimenten "bulos sobre pucherazos". El líder socialista, apoyado en el criterio favorable de la Junta Electoral Central (JEC), ha solicitado al Supremo que resuelva la cuestión antes de los comicios de 2027. Por último, ha revalidado la constitucionalidad de la Ley de Amnistía apelando al aval del TC y del TJUE, situando el actual Gobierno de Salvador Illa en Cataluña como prueba del éxito político de la norma.