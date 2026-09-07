Feijóo acusa a Sánchez de "imponer" control del puerto de Ceuta tras la "invasión": "Es una gran irresponsabilidad"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cometer una "gran irresponsabilidad" al imponer el control sobre el puerto de Ceuta para ubicar a migrantes irregulares tras la crisis de finales de julio. Durante la presentación del desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en apoyo al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, el dirigente popular criticó que el Ejecutivo central haya actuado ignorando la postura del gobierno local, el consejo de la Autoridad Portuaria y los informes técnicos.

Feijóo advirtió que albergar a más de un millar de personas a pocos metros del desembarco de pasajeros dificulta de forma directa la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En su intervención, contrapuso la "dignidad" de la gestión de Vivas frente a la "indignidad" de la actuación estatal, remarcando que recuperar la normalidad en Ceuta mediante el retorno de quienes entraron ilegalmente debe convertirse en un objetivo estratégico prioritario.

El encuentro sirvió como demostración de fuerza del Partido Popular, reuniendo al secretario general, Miguel Tellado, y a una docena de barones autonómicos como Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno, Alfonso Rueda o Juan José Imbroda. El respaldo cerrado de la formación se produce a solo unas horas de que Vivas viaje a Bruselas para abordar la emergencia migratoria con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el líder del PPE, Manfred Weber, y altos comisarios europeos.

Asegura que Vivas ha frustrado un "plan" que incluía alguna "cesión" de Sánchez a Marruecos y pide explicaciones

Feijóo ha exigido al Ejecutivo central que aclare "qué ha trasladado a Marruecos" y qué respuesta ha recibido tras las revelaciones de informes policiales y de inteligencia que señalan la implicación directa de gendarmes marroquíes en la entrada masiva a Ceuta. El dirigente popular ha tildado de "inasumible" la falta de explicaciones oficiales sobre esta materia y ha reclamado la comparecencia urgente de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, ante la Comisión de Secretos Oficiales.

Feijóo ha censurado además la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, denunciando que el Gobierno anunció públicamente la convocatoria de la embajadora de Marruecos cuando en realidad solo se citó al encargado de negocios. A su juicio, ante los cuestionamientos de la españolidad de Ceuta y Melilla por parte de ministros del país vecino, España no puede actuar con "silencio, ambigüedad y subordinación", sino que debe exigir explicaciones claras y hacerse respetar.

En su análisis de los hechos, el presidente de la oposición ha afirmado que la firmeza de la ciudadanía y del gobierno ceutí ha "frustrado un plan" que arrancaba con la entrada fronteriza y pretendía culminar con "algún tipo de cesión" al reino alauí. Asimismo, Feijóo ha contrapuesto la inacción estatal con la altura de Estado mostrada por su partido, recordando que han marcado la hoja de ruta al Ejecutivo mediante propuestas como la declaración de emergencia nacional, la activación de Frontex, la reforma de la Ley de Extranjería y la creación de un plan económico específico para la ciudad autónoma.