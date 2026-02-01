Sánchez garantiza la revalorización de las pensiones “con o sin el PP” y anuncia un nuevo decreto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que las pensiones se revalorizarán “sí o sí, con o sin el PP”, después de que el Congreso tumbase el pasado martes el decreto ómnibus que incluía esta medida, con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Durante un acto del PSOE en Teruel, Sánchez traslada un mensaje de tranquilidad a los pensionistas y reafirma el compromiso del Ejecutivo con la actualización de las pensiones conforme al IPC, tal y como, subraya, ha hecho el Gobierno en los últimos siete años. “Ese compromiso lo vamos a cumplir”, afirma.

Nuevo decreto

El Ejecutivo prevé retomar las conversaciones con los grupos parlamentarios y llevar al Consejo de Ministros del próximo martes un nuevo decreto centrado en la revalorización de las pensiones, según adelanta El País.

Sánchez critica duramente al PP por haber votado en contra del decreto y cuestiona su rechazo a medidas como la subida de las pensiones, el bono social eléctrico o el anticipo de ayudas a los ayuntamientos afectados por la dana en Valencia. Además, recuerda que durante los años de Gobierno popular las pensiones estuvieron congeladas y solo se incrementaron un 0,25%.

El presidente también contrapone esta posición con la del PP en materia de gasto en Defensa, al señalar que los populares respaldan elevarlo hasta el 5% del PIB, una medida que, a su juicio, supondría un recorte de las políticas del Estado del bienestar.

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, reclama al Gobierno que deje de usar a los pensionistas “como rehenes” y exige un real decreto ley exclusivo para la revalorización de las pensiones. Gamarra asegura que el PP apoya la subida, pero rechaza el decreto ómnibus por incluir otras iniciativas con las que no están de acuerdo.