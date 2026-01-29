Feijóo: “Si quieren revalorizar pensiones, votamos mañana”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó ayer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de utilizar a los pensionistas como “rehenes” y afirmó que si el Gobierno quiere revalorizar las pensiones, el Grupo Popular está dispuesto a votarlo mañana mismo. “Si le preocupan los pensionistas, revalorizamos las pensiones mañana mismo. Si lo que le preocupan son los okupas, comprenderá que para esto no va a contar con el Partido Popular”, declaró en un acto electoral en Figueruelas (Zaragoza) junto al presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón. Feijóo aseguró que esa “última derrota” del Gobierno en el Pleno del Congreso evidencia “la debilidad parlamentaria en la que está sumido”. A su entender, el Ejecutivo perdió la votación de ese decreto ómnibus porque pretendía “modificar y tomar decisiones en veintiuna cuestiones distintas, utilizando a los pensionistas como rehenes”. “El Gobierno ha vuelto a quedar en minoría y, por lo tanto, los socios del Gobierno le han abandonado. Y eso significa que el Gobierno no tiene mayoría para seguir gobernando en nuestro país”, manifestó.

En este punto, indicó que el PP, “conociendo las malas artes” del Gobierno registró el pasado mes de noviembre una proposición de Ley en el Parlamento para revalorizar las pensiones de forma automática a partir del 1 de enero. Sin embargo, criticó que el Gobierno no dejase votar esa revalorización automática y optase por traer un real decreto ley con “21 cuestiones distintas” dentro de un decreto ómnibus. Feijóo aseguró que el PP apoyará la subida de las pensiones cuando el Gobierno lo tramite por separado. “El PP tiene un compromiso inexcusable con la revalorización de las pensiones conforme al IPC”, aseveró, para agregar que para el PP esa subida es una “prioridad”. “Por tanto, no vale engañar, no vale utilizar a los pensionistas de rehenes”, insistió.