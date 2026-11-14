Sánchez pide llenar las urnas y poner freno a “la involución”

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, reivindicó ayer “la buena política” que llevaron adelante los socialistas en los últimos ocho años frente a “la mala educación” que considera que practican el PP y Vox, y llamó a llenar las urnas el próximo 29 de noviembre para frenar la “involución y la motosierra” que, a su juicio, representan ambos partidos.

Así lo proclamó durante el mitin que ofreció en Palma de Mallorca junto a la actual presidenta del Congreso y cabeza de lista del PSOE por Baleares, Francina Armengol, en un recinto volcado con su líder, al que dedicaron un cartel con la leyenda “La Peter lo peta” que el propio candidato mostró orgulloso a los asistentes.

Ataviado como viene siendo habitual con la camiseta con el lema del PSOE para estos comicios “La Fuerza de la Gente” (aunque en mallorquín), Sánchez comenzó su discurso contrastando “la buena política” de su partido frente a la “mala educación” de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a los que acusó de tratar de “imponer el insulto, el ruido y la falta de argumentos” a aquellos que, como el PSOE, planteaban soluciones a los problemas.

Para Sánchez, “la buena política” es proponer soluciones, subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), revalorizar las pensiones o apostar por una reforma laboral que propició que actualmente haya 22,6 millones de afiliados a la Seguridad Social, mientras que “la mala educación es llamar cáncer a las bajas laborales, como hace Feijóo, verle junto a Abascal asegurar que van a revisar las políticas de género por ser un gasto superfluo o llamar basura a los sindicatos, como hizo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

“La buena política da sus frutos y la mala educación se la dejamos a aquellos que dicen me gusta la fruta”, resumió Sánchez -de nuevo en alusión velada a Ayuso-, quien clamó por una participación del 75% el próximo día 29 para que los socialistas puedan alcanzar una mayoría absoluta que permita frenar lo que representan Feijóo y Abascal, es decir, la “involución y la motosierra”.

Ultraderecha internacional

“Representan los mismos insultos, las mismas mentiras, los mismos recortes que la familia a la que pertenecen, que es la internacional ultraderechista liderada por Trump, Milei, Bolsonaro, Le Pen, Meloni y Orban”, denunció el líder socialista, antes de preguntar a los suyos si quieren para España lo que no quieran para el mundo”.

Sánchez se mostró convencido de que el próximo 29 de noviembre España vencerá a la “involución” de Feijóo y Abascal, a quienes criticó por no haber aprovechado estos años para preparar su alternativa. En concreto, a Feijóo le afeó que suspenda en inglés, “porque no se ha esforzado”, o economía, “al confundir prima de riesgo con tipo de interés”, para sentenciar que al final “va a ser verdad que no es presidente porque no quiere”.