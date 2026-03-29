Sánchez refuerza su "No a la guerra" con una carta a la militancia: "Estamos en el lado correcto de la historia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la militancia en la que reivindica la posición de España ante la guerra en Irán, cuando se cumple un mes de conflicto. Defiende que el país está “en el lado correcto de la historia” y se presenta como referente para quienes apuestan por la paz.

En el texto, insiste en el lema “No a la guerra”, que vincula con la memoria colectiva de 2003 y las protestas contra la guerra de Irak. Sin citarlo directamente al inicio pero sí después, contrapone esa postura con la del Gobierno de José María Aznar, al que acusa de haber situado a España en el “lado incorrecto” por alinearse con intereses extranjeros.

Sánchez subraya que ese rechazo a la guerra forma parte de la identidad socialista y lo conecta con la actuación actual del Ejecutivo en conflictos como Ucrania o Gaza. También critica a la derecha española por su “ambigüedad” y por no posicionarse con claridad.

La carta pone además el foco en las consecuencias económicas del conflicto —con miles de muertos y millones de desplazados— y en la respuesta del Gobierno. Destaca las medidas aprobadas para contener el impacto en precios, energía o hipotecas, que define como el “mayor escudo social y económico” de la Unión Europea, con una inversión de 5.000 millones.

En el plano más político, reivindica el papel del socialismo como una fuerza basada en la humanidad, la justicia y la defensa de la paz, y asegura que este momento refuerza el sentido de su acción en política. Cierra el mensaje agradeciendo el apoyo de la militancia y apelando al orgullo de pertenecer al partido.